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توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين العراق والامارات

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توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين العراق والامارات

بغداد – الصباح الجديد :

وقعت سلطة الطيران المدني العراقي مع نظيرتها الاماراتية على هامش فعاليات منظمة الطيران المدني الدولي lCAO في مونتريال الكندية اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين بصيغتها النهائية.

ونقل بيان لوزارة النقل  تلقى “العراق اليوم” نسخة منه، اليوم الاثنين، عن مدير عام سلطة الطيران المدني علي خليل ابراهيم قوله بعد مراسم التوقيع ان “الاتفاقية التي وقعت مع الجانب الاماراتي هي لتحديث الاتفاقية الموقعة في بغداد عام 1989 ، وبهدف مواكبة اهم التغيرات والتطورات التي يشهدها عالم الطيران”.

واضاف ان “هناك تنسيقا عالي المستوى في مجالات العمل مابين السلطتين العراقية والاماراتية ، من خلال الاعداد لخطة عمل متكاملة للاستفادة من جميع الخبرات والامكانات لتطوير اجراءات السلامة وتفعيل المجالات الاخرى”.

يذكر ان مراسم التوقيع على تلك الاتفاقية جاءت بعد ان وقعت سلطة الطيران المدني العراقي في 19 آذار من هذا العام في دولة الامارات العربية مذكرة تفاهم تخص سجل المناقشات الجوية والتي تضمن كافة الامور التشغيلية والفنية المتعلقة بمجال النقل الجوي بين الدولتين

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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