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البنك المركزي يوجّه المصارف لتقديم خدماتها عبر الهاتف النقّال

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بغداد – الصباح الجديد

وجه البنك المركزي، الاثنين، المصارف لتقديم خدماتها عبر الهاتف النقال.

وذكر المركزي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إنه “في ضوء استراتيجية البنك المركزي العراقي لتحقيق الشمول المالي، وتحسين الخدمات المصرفية الرقمية، والتقنيات الحديثة، لضمان سهولة وصول تلك الخدمات المُقدَّمة لشرائح المجتمع المختلفة، وجَّه هذا البنك المصارف المجازة كافةً بتقديم خدمة تطبيق الهاتف النقّال (Mobile Banking) ، بما يضمن تسهيل الخدمة المصرفية للمستفيدين، وضمان توافر أنظمة الحماية والسرية لهم، على أن يتمَّ تطبيقه خلال فترة زمنية محددة من تاريخ صدور التعليمات من هذا البنك”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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