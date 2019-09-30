المفوضية تكشف عدد الأحزاب المشاركة بانتخابات المحافظات

بغداد – الصباح الجديد

صــادقــت المــفــوضــيــة الــعــلــيــا المـسـتـقـلـة لـلانـتـخـابـات عـلـى الأحزاب السياسية لــلــمــشــاركــة فـــي انــتــخــابــات مــجــالــس المحافظات المقرر اجـراؤهـا في الاول من نيسان من العام القادم 2020.

وقـــال عـضـو مـجـلـس المــفــوضــين حــازم الرديني في تصريح صحفي ان “المفوضية صادقت عـلـى 219 حزباً سياسياً اسـتـعـداداً لمــشــاركــتــهــا فـــي انــتــخــابــات مـجـالـس المحافظات عدا اقليم كردستان”.

وبين ان “المفوضية فتحت ابوابها لاستقبال طـلـبـات تـسـجـيـل الـتـحـالـفـات الانـتـخـابـيـة لـــلاحـــزاب المــســجــلــة فــي دائــــرة شــؤون الاحــزاب والتنظيمات السياسية اعتباراً مـن الـخـامـس مـن ايـلـول الـحـالـي وتستمر للخامس مـن تشرين الاول الـقـادم، لافتا الــى ان “مـجـلـس المـفـوضـين دعــا الاحــزاب السياسية المسجلة الـى مـراجـعـة الـدائـرة المذكورة لغرض تسجيل تحالفاتها خلال المدة المقررة”.

يـذكـر ان “مـفـوضـيـة الانـتـخـابـات تـواصـل العمل ضمن الـجـدول الزمني وتوقيتاته اســتــعــدادا لاجــــراء انــتــخــابــات مـجـالـس المحافظات غير المنتظمة باقليم”.