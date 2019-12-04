  • الأربعاء , 4 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • حسين سعيد ينال اتحاد كأس الخليج

حسين سعيد ينال اتحاد كأس الخليج

رياضة
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الدوحة ـ وكالات:
نال نجم الكرة العراقية السابق، حسين سعيد، رئيس اتحاد الكرة المركزي السابق، تكريم اتحاد كاس الخليج ضمن حفل اقيم في العاصمة القطرية الدوحة أول أمس، اذ كرم اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، 5 شخصيات خلال حفل بالعاصمة القطرية الدوحة، على هامش بطولة (خليجي 24).. وكرم رئيس الاتحاد القطري، ورئيس اتحاد كأس الخليج، حمد بن خليفة، 4 نجوم سابقين، هم: حسين سعيد من العراق، وبشار عبد الله من الكويت، ومحمد ربيع من عمان، والمرحوم محمود صوفي من قطر.وهذا بالإضافة إلى الإداري أحمد أبو العينين، نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، الذي شارك في تنظيم بطولات الخليج، من نسختها الأولى واستمر إلى الآن.
وجاء التكريم وفق ما قدمه اللاعبون من خدمات كبيرة، في بطولات الخليج، ولما حققوه من إنجازات.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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