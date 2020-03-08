الصباح الجديد – وكالات:

في كتاب نشر عام 1981 بعنوان Relax and Win: Championship Performance، وبدأ تداوله مؤخرا عبر الإنترنت، فقد “تم الكشف عن تقنية عسكرية تساعد على النوم خلال دقيقتين فقط”، كان أفراد الجيش الأميركي يستعملونها لنيل قسط من الراحة.

ويقـــــول الكتـــاب: “تستعمل التقنــــية لمساعدة الجنود على النـــوم عندمـــا تكـــون الأوضاع متوترة، كما هو الحال في ساحات المعارك”، ويوضح بالتفصيل الخطوات الأربع البسيطة لهذه التقنية:

1-أرخِ عضلات وجهك، بما في ذلك اللسان والفك والعضلات حول العين.

2-أسقط كتفيك إلى الأسفل إلى أقصى حد، متبوعا بذراعك العلوي والسفلي الى جانب واحد في كل مرة.

3-خذ شهيقا وأرخ صدرك، متبوعا بساقيك، بدءا من الفخذين والعمل لأسفل.

4-يجب عليك بعد ذلك قضاء عشر ثوان في محاولة تصفية ذهنك قبل التفكير في إحدى الصور الثلاث التالية:

أنت مستلقي في زورق في بحيرة هادئة ولا يوجد فوقك سوى سماء زرقاء صافية، او مستلق في أرجوحة شبكية مخملية سوداء في غرفة سوداء. أو تقول “لا تفكر، لا تفكر، لا تفكر” لنفسك مرارا وتكرارا لمدة عشر ثوان تقريبا.