مهرجان الأقصر.. عرض للأزياء الغريبة

الصباح الجديد – وكالات:

خطفت أزياء النجمات في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الأنظار، فجاءت متنوعة ما بين البساطة والاختيارات الجريئة مثل إطلالتي الفنانتين رانيا يوسف ورانيا فريد شوقي.

اختارت الفنانة رانيا فريد شوقي الظهور على نحو مختلف تماماً لكل اطلالاتها الانيقة، من خلال ارتداء عباءة طبع عليها صور لوالدها وحش الشاشة فريد شوقي ومكتوب من طرفه “ملك الترسو”، اللقب الذي اشتهر به.

في حين نجد أن الفنانة لبلبة فضلت اختيار فستان متعـدد الألوان بسيـط التصميـم. ورانيـا يوسـف التـي ارتـدت فستـان اشبـه بجاكيـت.

ومن الإطلالات التي شدت الانتباه في مهرجان الأقصر للسينما فستان الفنانة زينة، الذي كان من اللون الذهبي المطرز بالكامل.

فيما يتعلق بفعاليات مهرجان الأقصر للسينما، فسيعرض خــــلالـــه خمسة أفلام مصرية إنتاج حديث في قسم بانوراما الأفلام المصرية وهم الممر وأولاد رزق 2 والفيل الأزرق 2 وكازبلانكا، والفلوس، و15 فيلماً في عرض أفريقي وعالمي، وثمانية أفلام في مسابقة الأفلام التسجيليـــــة الطويلة، وثمانية أفلام في قسم خارج المسابقة، وثمانية آخرين في بانوراما الأفلام المصرية القصيرة وثلاثة أفلام من كينيا.