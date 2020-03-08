بيع إناء بأكثر من أربعة ملايين يورو

الصباح الجديد – وكالات:

بيع إناء خزف صيني، عُثر عليه خلال توزيع تركة في شقة باريسية، مقابل 4,1 ملايين يورو في مزاد علني.

والإناء، الذي يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الـ 18، بيع في مزاد بمبلغ 4,1 ملايين يورو، في مدينة بورج في وسط فرنسا، على وفق ما أفادت “فرانس برس”.

وبإضافة الرسوم، يرتفع المبلغ ليصبح نحو 4,94 ملايين يورو، وفقا للمشرف على المزاد أوليفييه كلير الذي وصفها بأنها “عملية بيع جيدة جدا”.

واشترى القطعة التي كان سعرها مقدرا بين مليون ومليوني يورو، صيني لم يكشف عن اسمه عبر الهاتف.

وقال كلير لوكالة “فرانس برس”: “إنه إناء مزين برسوم باللون الأزرق على خلفية بيضاء تعرف باسم (بيانهو) وتعود إلى النصف الثاني من القرن الـ 18 في عهد الإمبراطور الصيني تشيان لونغ”.

وعُثر على الإناء خلال توزيع تركة في شقة باريسية تعود إلى عائلة تملك عقارا في منطقة شير (وسط)، وفقا لكلير الذي أوضح: “مرّ أصحاب المنزل مئات أو آلاف المرات أمام هذه القطعة من دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عن قيمتها”.