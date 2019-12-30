موعد أولى حلقات ذا فويس كيدز

الرابع من كانون الثاني 2020..

متابعة الصباح الجديد :

أعلنت الصفحة الرّسميّة الخاصّة ببرنامج المواهب الغنائية The voice kids ذا فويس كيدز عبر موقع «فيس بوك» عن انطلاق أولى الحلقات والتي ستكون يوم السبت الرابع من كانون الثاني المقبل 2020.

وكشفت الصفحة عن برومو ظهر فيه نجوم لجنة التحكيم وهم محمد حماقي وعاصي الحلاني ونانسي عجرم، وأعلنت من خلاله مقدمة البرنامج ناردين فرج عن أولى الحلقات وبرفقتها المذيع ياسر السقّاف.

وتم التعليق على مقطع الفيديو بالقول: «مواهب شابة ستغني من جديد على مسرح MBCTheVoiceKids ترقبوا الحلقة الأولى السبت 4 يناير الساعة 9:30م بتوقيت السعودية».

ومن المتوقع أن يحظى البرنامج بنسبة مشاهدة عالية وتواجد مواهب غنائية استثنائية في ظل التغيرات التي شهدتها لجنة التحكيم.

وكانت قد أعلنت الصفحة الرّسميّة لبرنامج «The voice kids» في تويتر، عن أعضاء لجنة الموسم الجديد رسميًا، وهم الفنان اللبنانيّ عاصي الحلاني، والفنان المصريّ محمد حماقي، مع بقاء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ضمن أعضاء اللّجنة.

وبذلك ينتقل الحلاني من لجنة ذا فويس للكبار إلى النسخة المخصّصة للصّغار بديلًا عن الفنان العراقيّ كاظم الساهر، فيما يُشارك حماقي بهذه النسخة بديلًا عن الفنان تامر حسني إضافة لتواجده بالنسخة المخصّصة للكبار.

على صعيد متّصل، أثارت اللّجنة الجديدة حالة من الجدل والآراء المتضاربة ما بين المُرحّب والرّافض لهذه التوليفة، وأجمعت أغلب الآراء على رفضهم لتغيير بعض الأعضاء القديمين، أمثال»كاظم الساهر وتامر حسني»، مؤكّدين أنّهم كانوا الأفضل، وأنّ وجود عاصي وحماقي في اللجنة الجديدة مجازفة كبيرة قد لا تكون نتائجها جيّدة أبدًا.

في المقابل تساءل الكثيرون عن سبب مغادرة الحلاني للجنة ذا فويس للكبار وانضمامه للنسخة الخاصّة بالصّغار، خاصّة أنّه حقق نجاحًا كبيرًا في المواسم السّابقة من برنامج The voice.