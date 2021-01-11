  • الأربعاء , 13 يناير 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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التنظيم.. ثقافة يجيدها من عرف قيمة الوقت

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بغداد ـ رحيم الشمري:

قصي واية خلدون ساطع البيروتي ، اخوين شقيقين اعضاء المنتخب الوطني للرماية بالمسدس الهوائي الحر ، تدرجا منذ سبع سنوات بمنتخبات الأشبال والناشئين والشباب الى ان وصلا للخط الاول للمنتخبات الوطنية العراقية ، متحدين كافة الاحداث والازمات وآخرها الحظر الصحي لوباء كورونا ، واضطرارهم لاستمرار التدريبات من المنزل بتهيئة مكان مناسب ، موجهين الدعوة الى وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال لتوفير الدعم ، وزيارة موقع مقر الاتحاد المركزي للرماية في منطقة الاسكان ، للاطلاع على الواقع وتوفير الاسناد والتاهيل للفئات العمرية التي تجري التدريبات هناك.
تقول اية خلدون توالد بغداد عام ١٩٩٩ نواصل تدريباتنا بجهود ذاتية واسناد ودعم الاهل ، ولا تتوفر حتى اجور نقل للذهاب للتدريبات ، ولا وجبات غذائية ولا عدة وملابس تدريب ، وسلاحنا شخصي من اموالنا وجميع التجهيزات الرياضية من حتى مادة الصجم يوفرها الوالدين.
واشارت اية انها بدات هواية رماية مسدس هوائي ١٠ متر ، ثم تدرجت بالمنتخبات الى ان وصلت لمنتخب المتقدمين ، ولاعبة بالمنتخب الوطني والمشاركة بعدة بطولات في ايران ومصر وقطر والكويت والإمارات واذربيجان ، ببطولات اسيا والتضامن الاسلامي ، وحصلت على المركز الثاني في بطولة القاهرة ٢٠١٦ والمركز الثاني في الشارقة بدولة الامارات ٢٠١٩ ، ومثلت أندية الكاظمية والأعظمية وامانة بغداد.
وتابعت برغم تخصصها الاكاديمي وحصولها على بكلوريوس الكلية التقنية الادارية قسم المحاسبة ، الا ان الرياضة تبقى في روحها ، وحدوث ظروف جائحة كورونا لم تمنعنا من استمرار التدريبات داخل المنزل وتهيئة الاجواء ، بعد غلق كل الأندية والقاعات الرياضية ، ونتطلع للمشاركات القادمة بإسناد المدربين والاهل والأخ الأكبر قُصي.
اما بطل العراق قُصي خلدون تولد بغداد ١٩٩٦ ، ولاعب المنتخب الوطني ونادي الجيش بالمسدس الهوائي ١٠ متر وايضا ٥٠ متر ، اشاد بالجانب الفني الإدراي ، تحدث عن مشاركات ببطولات عديدة محلية ودولية والحصول على مداليات أغلبها المركز الثاني ، لسنوات عديدة ، وميدالية فخرية من امير دولة الكويت ، وشارك مع المنتخبات الوطنية قي بطولات اقيمت في ايران والكويت ومصر والامارات ، ولعل المعسكر التدريبي بالكويت للتهيئة والاعداد لابطال العالم للدورات الأولمبية عام ٢٠١٩ .
واكد قُصي لم نجد الدعم المطلوب من اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب لتقديم الاسناد والتشجيع ، وووفرنا التجهيزات بدعم الاهل الوالد والوالدة ، وأثمانها مرتفعة وباهضة الكلفةً ، ولعل الرياضة تجدد افكار وحيوية الشباب من كلا الجنسين وتمثل واجهة حضارية للبلدان والشعوب ، على الدولة الاهتمام بها وتشجيعها.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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