زغير وعبد الحسن يؤكدان التفوق الفني ويطالبان بالدعم المادي

فريق نادي الحسين يرفع شعار العودة إلى دوري الأضواء

بغداد ـ فلاح الناصر:

بهمة واصرار يؤدي فريق نادي الحسين تدريباته استعدادا للمشاركة في مباريات الدوري المؤهل إلى الدرجة الممتازة لكرة القدم للموسم 2021/2022، تقام التدريبات الخاصة بالفريق في ملعب «الخمسة الاف» في مدينة الصدر، بحضور ومتابعة الهيئة الإدارية برئاسة، كامل زغير، وقيادة الملاك التدريبي المؤلف من الكابتن صباح عبد الحسن ومساعيده زياد قاسم وكريم سالم ومدرب حراس المرمى ساجد جمعة ومشرفا الفريق فاضل زغير وصبحي العزاوي.

رئيس الهيئة الإدارية لنادي الحسين الرياضي، كامل زغير، اشاد بجهود الملاك التدريبي وما يبذله في التدريبات والمباريات التجريبية تحضيرا للدوري المؤهل إلى الاضواء، مبينا ان فريق نادي الحسين يعتمد في الدوري المقبل على وجوه شبابية جديدة بعد الهجرة الجماعية للاعبي الفريق السابقين الذين انتقلوا إلى الاندية الممتازة، ومنها الجماهيرية، منوها إلى ان التجربة التي يخوضها نادي الحسين الرياضي من دون دعم ولا مساند، فقط يعتمد على التمويل الذاتي، هي تجربة ناجحة وأتت ثمارها، سيما بانتشار اللاعبين الذين تخرجوا من النادي على خارطة الدوري الممتاز، مبينا ان النادي لم يستحصل لقاء انتقالهم إلى الاندية الممتازة سوى مبالغ رمزية، في وقت تشترط العديد من الاندية مبالغ طائلة لقاء صفقات تعاقدات اللاعبين.

واشاد زغير، بوزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال بعد تخصيص ملعب الخمسة الاف للفريق واحتضان تدريباته ورحلة تحضيراته استعدادا لدوري التأهيل المؤدي إلى الاضواء، وذكر ان العودة لمصاف أندية الدرجة الممتازة هو طموح النادي من إدارة وملاك تدريبي ولاعبين وجمهور من محبي الفريق، سيما ان الفريق تعرض إلى الظلم في رحلته بين فرق الكبار، ومصدر الظلم كان اتحاد الكرة السابق، بما فيه المتحدث الذي شغل منصب عضوية الاتحاد وامانة السر بالوكالة.

ودعا زغير المسؤولين في مدينة الصدر إلى تقديم يد العون للنادي الذي يعتمد على موارده الذاتية، مبينا ان رحلة التحدي تتطلب المزيد من الاموال، وسيواصل الفريق تدريباته من دون الاعتماد الا على قدرة الإدارة، سيما ان النادي لم يحصل على اي دعم من اية جهة كانت.

اما مدرب الفريق، الكابتن صباح عبد الحسن، فقال ان الفريق بدأ رحلة اختبارات لنحو 200 لاعب تم ابقاء 21 منهم وسيتم تعزيز العدد بلاعبين اخرين، حيث بدأت رحلة الاعداد يوم 10 كانون الأول الماضي، وحاليا الفريق بدأ بمرحلة اجراء المباريات التجريبية التي تسهم في تعزيز الانسجام بين اللاعبين وكذلك معرفة نقاط القوة والضعف في تشكيلة الفريق، سيما ان مباريات الدوري التأهيلي تتطلب الحذر وتحقيق الفوز قدر الامكان في المباريات من أجل العبور نحو الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وذكر ان الملاك التدريبي منسجم ويبحث عن ركائز اضافية إلى الفريق، وتحديدا في مركز حراسة المرمى والخط الدفاعي والهجومي، مؤكدا ان الفريق يملك حراس مرمى اكفاء، لكن يحتاجون إلى تدعيم كما هي بقية الخطوط الاخرى، وبالاضافات سيدخل الفريق إلى المنافسة بقوة طامحا بقطع احدى تذاكر اللعب في دوري الدرجة الممتازة للموسم الجديد.

وشدد عبد الحسن، بضرورة توفير الدعم إلى نادي الحسين، سيما نائب رئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، وبقية اعضاء البرلمان الذين انطلقوا من مدينة الصدر، وبامكانهم مساندة فريق نادي الحسين ممثل مدينتهم وما يقارب نحو 4 ملايين نسمة.

واستذكر عبد الحسن رحلته السابقة مع الفريق، مبينا انه تسنم القيادة في المرحلة الثانية قبل ثلاثة مواسم وكان الفريق مهددا بالهبوط لكن استطاع ان يحافظ على موقعه وفي الموسم التالي انتهت مهمته، مشيرا إلى ان هذه التجربة الاولى التي سيخوضها مع فريق في الدوري التأهيلي، وسبق له قيادة اندية الاضواء سواء كانت في بغداد «جماهيرية او وسط» او المحافظات، وكانت تجاربة ناجحة بحسب وصفه.