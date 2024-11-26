بغداد – الصباح الجديد:

نعت نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنانة التشكيلية ساجدة المشايخي، التي وافتها المنية، أمس الاثنين.

وعبّرت النقابة في بيان لها، اطلعت عليه” الصباح الجديد”، عن تعازيها لذوي الفقيدة ومحبيها وزملائها، وأشارت إلى أن الفنانة الراحلة، التي وُلدت في بغداد الكرخ، كانت من الشخصيات البارزة في الفن التشكيلي العراقي، وقد تخرجت من كلية الملكة عالية في بغداد، حاصلة على بكالوريوس في الفنون التشكيلية، وعملت كعضو في نقابة الفنانين العراقيين ومدرّسة في معهد الفنون الجميلة.

وخلال مسيرتها الفنية، تركت الفنانة الراحلة إرثاً فنياً مميزاً يشهد على موهبتها وإسهاماتها الكبيرة في تطوير الفن التشكيلي.

معظم لوحات الراحلة في الرسم تتمحور حول الخزف والقبب والجوامع والبغداديات كالنساء اللواتي يرتدين العباءة الاسلامية، اما في السيراميك فهي تجمع بين المكان والاشخاص نجد في معظم لوحاتها في السيراميك ان الاسلام هو الوجود وهو طريق البشرية الاول والتراث الاسلامي هو محور معظم أعمالها.

أقامت عدة معارض شخصية ومشتركة داخل العراق وخارجه حصلت على عدة جوائز منها جائزة نقابة الفنانين وجائزة الخزف المعاصر وجائزة مهرجان بغداد وهي عبارة عن شهادة تقديرية.

لقد ضحت الراحلة براحتها من أجل عملها وبيتها، فكانت أما صالحة ومثالية، وامرأة عاملة وناجحة، حيث جمعت بين دورها الانساني العام في خدمة المجتمع ودورها الانساني الخاص في تربية أولادها وإدارة أسرتها وقد وفقت في الدورين.