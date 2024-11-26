تجارة الحبوب تحتفل بحصولها على شهادة الاعتماد IQAS

بغداد – محمد عبد الكاظم

أقامت الشركة العامة لتجارة الحبوب، قسم السيطرة النوعية، احتفالية مميزة بمناسبة حصولها على شهادة الاعتماد الدولية IQAS، بحضور وزير التجارة، أثير الغريري.

وجاءت هذه الاحتفالية بدعوة من المدير العام للشركة، الدكتور حيدر نوري الكرعاوي، وذلك في إطار تحقيق الشركة لمتطلبات المواصفة ISO/IEC الخاصة بالكفاءة في مختبرات الفحص والمعايرة لاختبارات المواد الغذائية.

واعرب الدكتور الكرعاوي عن امتنانه لدعم الوزارة المتواصل الذي وصفه بالحافز الأساسي لتحقيق هذا الإنجاز. وأشار إلى أن الحصول على شهادة الاعتماد يمثل خطوة جوهرية في مساعي الشركة لتطوير جودة الفحوصات المختبرية وتعزيز الثقة بنتائجها، مما يسهم في رفع مستوى الاعتراف الدولي بعملياتها. وأكد أن هذه الشهادة تعد ضماناً حقيقياً لاعتماد نتائج الفحوصات ودليلاً على كفاءة المختبرات وحيادية فرق العمل.

من جانبه، أثنى وزير التجارة أثير الغريري على الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة العامة للشركة وملاكاتها، سيما قسم السيطرة النوعية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يساهم في تعزيز سلامة الغذاء وضمان جودة قوت الشعب. وقدم الوزير شكره وتقديره للعاملين في الشركة على تفانيهم في خدمة المصلحة العامة.

وفي ختام الاحتفالية، قدم المدير العام للشركة درع الشركة للوزير تعبيراً عن تقديرهم لدعمه المستمر وجهوده الرامية لتطوير القطاع التجاري وتعزيز كفاءة دوائر الوزارة .