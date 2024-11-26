حملة العودة إلى التعلم تنجح بإعادة أعداد كبيرة من المتسربين لمقاعد الدراسة

بغداد – الصباح الجديد

أكد الجهاز التنفيذي لمحو الأمية التابع لوزارة التربية إعادة أعداد كبيرة من المتسربين إلى مقاعد الدراسة من خلال حملة (العودة إلى التعلم) التي أطلقتها الحكومة في أيلول الماضي.

وقال مدير عام الشؤون الفنية في الجهاز وسام ناهض عبود : إنه “لغاية الآن لا توجد نسبة أو أعداد دقيقة للأميين في العراق وجميع ما يطرح تقديري”.

وأضاف، أن “وزارة التربية والجهاز التنفيذي لمحو الأمية قاما بعدة إجراءات لمعالجة الملف أهمها إطلاق (حملة العودة إلى التعلم ) والتي أسهمت بإعادة أعداد كبيرة من المتسربين إلى مقاعد الدراسة”.

وأضاف، “كذلك تم فتح مراكز لمحو الأمية في مختلف المحافظات حسب ما تقتضيه الحاجه وبشكل سريع ولدينا أيضا خطط بعد أن يتم تحديد النسبة الحقيقية للأميين”.

وأكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، إطلاق أكبر حملة وطنية لتنفيذ برنامج العودة إلى التعلم لإعادة المتسربين من الدراسة ولمدة 45 يوماً بدءاً من مطلع أيلول الماضي.