القبض على 9 متهمين بقضايا مختلفة في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، القبض على 9 متهمين بقضايا مختلفة بينهم “داعشي ومتاجر بالمخدرات” في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، اطلعت عليه “الصباح الجديد” أن “قطعاتنا الأمنية في فرقتي (المشاة السابعة عشر/ الثانية شرطة اتحادية) تمكنت وبإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية من إلقاء القبض على 9 متهمين بينهم إرهابي (داعشي) مطلوب وفق (المادة 4 ارهاب) بعد رصد تحركاته ضمن منطقة (هور رجب)”.

واضافت انه “تم القبض ايضا على متاجر بالمواد المخدرة ضمن مناطق ناحية اللطيفية”، مبينة ان “الاخرين تم القبض عليهم وفق مواد قانونية مختلفة بينهم أطراف مشاجرات في عدد من مناطق جنوب العاصمة”.