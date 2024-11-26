الإطاحة بأهم المتورطين بسرقة القرن في ديالى

كشف مصدر مطلع، أول أمس الاحد، عن الوصول الى أهم المتورطين بما اسماها سرقة القرن بديالى.

وقال المصدر في حديث لوسائل إعلام: إن “فريق التحقيق المشترك الذي شكل للنظر في ملف اختفاء مليارات الدنانير في أحد اقسام ديوان محافظة ديالى والتي كشف ملامحها المحافظ السابق وكالة علي كريم اغا في مؤتمر صحفي بنيسان الماضي توصل الى اهم المتورطين بعد تعقب دام أشهر”.

وأضاف انه ” لا يمكن كشف نتائج التحقيقات لكن اعتقال اهم الأسماء المتورطة ستشكل انتقاله في فهم مجريات ما حصل وما هو مصير مليارات الدنانير التي لايزال مصيرها مجهولا”، مؤكدا ان “الملف لم يغلق حتى الان والمستجدات الأخيرة أعطت زخم اخر للاستمرار في كشف طلاسم قضية اثارت الراي العام في ديالى بعد تسميتها بسرقة القرن”.

وأشار الى أن ” كشف نتائج التحقيقات طيلة الأشهر يبقى قرار بغداد وديالى معا لكن بشكل عام يمكن القول بان التحقيقات وصلت الى مراحل متقدمة”.