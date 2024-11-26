كلية الهندسة في جامعة بابل تعقد مؤتمرها الدولي الثالث للعلوم الهندسية والتكنولوجيا

بابل – رافع عبد القادر:

برعاية السيد رئيس جامعة بابل الأستاذ الدكتور أمين عجيل الياسري، وإشراف السيد عميد كلية الهندسة الاستاذ الدكتور ليث علي عبد الرحيم، عقدت كلية الهندسة (المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الهندسية والتكنولوجيا)، بالتعاون مع كلية الهندسة/ المسيب بجامعة بابل ورعاية العتبة الحسينية المقدسة وشركة ايرثلنك، بمشاركة 129 بحثا علميا من مختلف الجامعات، وحضر وقائع افتتاح المؤتمر الذي يستمر للمدة من 24- 25 تشرين الثاني السيد رئيس الجامعة، والسيد محافظ بابل، وممثلون عن الحكومة المحلية، وعدد من الأساتذة والباحثين وطلبة الكلية .

يهدف المؤتمر إلى توفير فرصة للأكاديميين والعلماء بمشاركة أفكارهم وخبراتهم شخصيا مع اقرانهم المتوقع انضمامهم من انحاء مختلفة من العالم .

وفي كلمته رحب السيد رئيس الجامعة بضيوف المؤتمر، مؤكدا على توفير كل الدعم لما ينبثق من توصيات تسهم في خدمة البلاد، لافتا إلى أن الجامعة أصبحت تواكب الجامعات العالمية من خلال إعداد الخطط لاستحداث التخصصات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، مباركا في الوقت نفسه للملاكات التدريسية والباحثين وطلبة الدراسات العليا بمناسبة حصولها على مرتبة متقدمة في تصنيف التايمز للعلوم متعددة التخصصات لعام 2025، اذ احرزت المركز الثاني مع جامعات عراقية متكررة، بعد جامعة بغداد من بين الجامعات العراقية .

وبين محافظ بابل السيد عدنان فيحان الدليمي استعداد الحكومة المحلية لاحتضان أي منتج علمي يساهم في تطوير وبناء المدينة خاصة أن المؤسسات الخدمية بدأت تستعيد عافيتها وأن هنالك إصرار على ترسيخ منهجية جديدة بالعمل وهي التكامل في الأداء .

وأوضح عميد كلية الهندسة أن انعقاد المؤتمر هو فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات ومناقشة الابتكارات والعمل على صياغة رؤى تخدم المجتمع وتدفع عجلة التقدم العلمي والهندسي الى الأمام.

وعلى هامش المؤتمر قدم الدكتور علاء جاسم موسى الرئيس التنفيذي لشركة ايرثلنك محاضرة بعنوان (من تحدي الريادة إلى تحدي القيادة ايرثلنك قصة الريادة)، كما ألقى الأستاذ المساعد الدكتور هلال عبد الحسين عبود التدريسي في كلية الهندسة محاضرة بعنوان (التطبيقات الهندسية للذكاء الاصطناعي وتنفيذها في الأنظمة المدمجة) .