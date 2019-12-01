اسود الرافدين يواجهون اليمن بمعنويات عالية

3 لاعبين يغيبون عن تشكيلة الأسود في لقاء اليوم

الدوحة ـ حسام سيف الدين:

يواجه اليوم منتخبنا الوطني لكرة القدم نظيره المنتخب اليمني في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت بغداد على ستاد نادي الدحيل.. منتخبنا اكمل استعداته بعد ان خاض يوم امس الاحد اخر وحدة تدريبية مسائية استعدادا للقاء والتي شهدت تواجد جميع اللاعبين مع شكوك بمشاركة امجد عطوان وشريف عبد الكاظم لتعرضهما لشد عضلي حيث اكد مساعد المدرب رحيم حميد مساعد مدرب منتخبنا الوطني رحيم حميد ان امجد عطوان يعاني من شد عضلي بعد انتهاء المباراة مع الامارات واليوم لم يتدرب امس الاول مع المنتخب.

اما شريف عبد الكاظم تدرب والحمد لله وكان يعاني سابقا ايضا من شد عضلي وسوف يتم تحديد مشاركته من عدمها صباح اليوم .. الكادر التدريبي لمنتخبنا الوطني ربما يريح بعض اللاعبين بعد ان ضمن منتخبنا التاهل للدور نصف النهائي كمتصدر للمجموعة بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة الاخيرة .

الملاك التدريبي للمنتخب اكد بأنه سعتمد على اللاعبين الاكثر جاهزية من الناحية البدنية، ومن جهته اكد كاتانيتش خلال المؤتمر الصحفي للمباراة بأنه لن يتم استدعاء لاعب جديد بدل سعد ناطق ساتعامل مع الامر من خلال اللاعبين الموجودين حاليا مع الفريق لتعويض غياب سعد ناطق في حال عدم تمكنه مجددا من المشاركة في البطولة .

وبخصوص ضم اللاعب همام طارق في مباراة نصف النهائي اكد كاتانيتش انه لا يعلم هل تسمح له قوانين البطولة بذلك وقال «ومع هذا انا امتلك حاليا عدد جيد من اللاعبين» .

واضاف ان تسريب تشكيلة المنتخب قبل يوم من المباراة للاعلام هو عمل غبي ولا استطيع ان اعمل شيء لهذا الامر لاني لا اعلم من هو الذي يقوم بتسريب التشكيلة

ويفتقد المنتخب الوطني ثلاثة من لاعبيه خلال مواجهة اليمن، والتي ستقام اليوم الإثنين، على استاد الدحيل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة خليجي 24 الجاري منافساتها في الدوحة.

وقال طبيب المنتخب العراقي قاسم الجنابي في تصريحات صحفية، إن المنتخب الوطني سيفتقد لخدمات ثلاثة لاعبين في مباراة اليوم أمام المنتخب اليمن بسبب الإصابة، وهم أمجد عطوان وشريف عبد الكاظم وسعد ناطق.

وأشار إلى أن أمجد عطوان برغم أنه موقوف لتلقيه إنذارين لكنه سيغيب في هذه المباراة وحتى المباراة المقبلة بنصف النهائي، وهناك شكوك كبيرة حول مشاركته بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الإمارات.

وبين أن اللاعب سعد ناطق تعرض لكسر في الأنف في المباراة الماضية، في حين تعرض اللاعب الشاب شريف عبد الكاظم لشد خفيف في العضلة الخلفية وهو الآخر لم يلتحق بالفريق.

يشار إلى أن مدرب المنتخب العراقي سريتشكو كاتانيتش أعلن في وقت سابق أنه سيعتمد على اللاعبين الشباب في مواجهة اليوم الأثنين.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أن قضية تأخير راتب المدرب كاتانيتش تم حلها وسيتسلمه اليوم.وقال المدير الإداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس إن قضية رواتب الجهاز الفني تم حلها ومن المنتظر أن تصل الأموال إلى قطر اليوم من أجل تسليمها إلى كاتانيتش وطاقمه الفني.

وبين: «كاتانيتش لا يهتم بهذه التفاصيل ويركز على الأمور الفنية من أجل تحقيق نتائج مميزة في بطولة خليجي 24 وكل ما يهمه في هذا الموضوع هو حصول أعضاء الجهاز المساعد على رواتبهم».وأشار إلى أن المدرب لم يتحدث طوال 3 أشهر عن هذه التفاصيل برغم تأخر راتبه.