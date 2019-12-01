ارتفاع عدد المنشآت الصناعية الكبيرة في 2018

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع عدد المنشآت الصناعية الكبيرة لسنة 2018، مشيراً إلى ارتفاع عدد المشتغلين بنسبة 3.1%.

وقال الجهاز في تقرير له، إن «عدد المنشآت الصناعية الكبيرة ارتفعت لسنة 2018 إذ بلغت 600 منشأة مقارنة بسنة 2017 والتي كانت 551 منشأة»، مبيناً أن «الارتفاع يعود لشمول محافظة نينوى في المسح». وأضاف، أن «عدد المشتغلين ارتفع هو الاخر إذ بلغ عدد المشتغلين في هذه المنشات لعام 2018، 114762 بضمنهم 455 مشتغلاً يعمل من دون أجر مقارنة بسنة 2017 الذي بلغ عدد المشتغلين فيها 111374 مشتغلاً وبنسبة ارتفاع مقدارها 3.1%».