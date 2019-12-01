  • الإثنين , 2 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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المركزي يمنح مهلة جديدة للشركات المندمجة

شؤون أقتصادية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن البنك المركزي منحه مهلة جديدة للشركات المندمجة لاستكمال المتطلبات إضافة بالاندماج.
وقال البنك في بيان له: «نظراً لانتهاء المهلة الممنوحة للشركات المندمجة تحت الفئة (A,B) كافة والبالغة 3 أشهر لاستكمال متطلبات منح الرخصة لممارسة نشاطها كشركات صرافة، تقرر منحها مهلة إضافية أخرى».
وأوضح البنك في بيانه، أن «المهلة الإضافية ستكون لمدة 3 أشهر أخرى لاستكمال المتطلبات إضافة بالاندماج».
ودعا البنك المركزي العراقي، في تشرين الأول 2018، شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية إلى الاندماج لتكوين مؤسسة صيرفية واحدة مستندا بذلك الى قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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