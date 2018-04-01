الملف الأمني

انفجار عبوة ناسفة في قضاء التاجي شمالي بغداد * استهداف دورية عسكرية بعبوة ناسفة شرقي بعقوبة

تدمير مضافة إرهابية لداعش شرقي صلاح الدين * اعتقال 11 إرهابيا بعمليات دهم وتفتيش في أيمن الموصل

بغداد – انفجار عبوة

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس الأحد، بأن مدنيين اثنين اصيبا جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر الامني إن “عبوة ناسفة انفجرت، صباح يوم امس قرب محال صناعية في قضاء التاجي، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين” ، مضيفا أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل الجريحين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج”.

ديالى – استهداف دورية

اكد رئيس مجلس ناحية قره تبه في محافظة ديالى رحيم عزيز امس الاحد ان ثلاثة جنود اصيبوا بجروح بانفجار عبوة ناسفة على دوريتهم على طريق زراعي غربي الناحية.

وقال رئيس المجلس ان “عبوة ناسفة كانت موضوعة على طريق زراعي في منطقة عمر مندان (17كم غربي قره تبه95كم شمال شرق ب‍عقوبة) انفجرت على دورية للجيش ما اسفر عن اصابة ثلاثة من افرادها بجروح متفاوتة” ، لافتا الى ان “الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث”.

كركوك – اعتقال مطلوبين

كشف مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الاحد عن اعتقال عنصرين بتنظيم “داعش” من المسؤولين عن حادثة السعدونية بالمحافظة .

وقال المصدر الامني إن “قوات الحشد اللواء 11 نفذت كمينا محكما تمكنت خلاله القبض على ابرز عنصرين لداعش في منطقة الرياض، جنوب غرب كركوك، اثناء محاولتهما مغادرة الناحية نحو مركز المدينة” ، مضيفا أن “قوات اللواء نجحت باعتقال العنصرين في طريق الرياض – كركوك”، موضحا أنهما “من أخطر مجرمي التنظيم المسؤولين عن كمين السعدونية الذي راح ضحيته 27 منتسبا في الحشد الشعبي”.

صلاح الدين – تدمير مضافة

اعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت امس الأحد، عن تدمير مضافة لداعش تضم ١٠ احزمة ناسفة شرق صلاح الدين.

وقال جودت إن “قوات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها العسكرية لتعقب الارهابيين في مناطق سليمان بيك وتدمر مضافة للدواعش تضم ١٠ احزمة ناسفة” ، لافتا الى ضبط ملابس بالزي الأفغاني وهو زي عناصر داعش حديثة التصنيع”، وضبط مادة الـC4 شديدة الانفجار في منطقة الافتخارات في سليمان بيك شرقي محافظة صلاح الدين”.

الانبار – انفجار قنبلة

افاد مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس ، الاحد، بأن جامعا في هيت تم استهدافه بقنبلة شمالي المدينة.

وقال المصدر ان “قنبلة انفجرت صباح يوم امس امام مسجد الانبياء في منطقة حي البكر شمال مدينة هيت (70كم غرب الرمادي)، ما ادى الى الحاق اضرار مادية” ، مضيفا ان “قوة امنية طوقت الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف وراءه”.

النجف – ممارسة امنية

اعلن مصدر امني في مديرية شرطة النجف امس الاحد عن تنفيذ ممارسة أمنية قامت بها دوريات النجدة وبإشراف مدير شرطة المحافظة العميد الحقوقي ماجد حاكم كاظم والتي أسفرت عن القاء القبض على عدد من المتهمين والمخالفين.

وقال المصدر ان الممارسة تأتي لتنفيذ أوامر إلقاء القبض ومحاسبة المخالفين ومساعدة الحالات الإنسانية للمواطنين، الى ذلك اشارت المديرية الى تنفيذ ممارسة أمنية اخرى في قضاء المناذرة جرى خلالها تفتيش صحراء النجف والبادية من حدود المناذرة الى حدود محافظتي السماوة والديوانية من أجل تأمين جميع مناطق المحافظة.

ذي قار – عمليات امنية

كشف مدير شرطة محافظة ذي قار اللواء المهندس حسن سلمان الزيدي امس الاحد عن تنفيذ عمليات أمنية مفاجئة وبمناطق مختلفة وبأوقات متفرقة لملاحقة العناصر ‏المجرمة والمنحرفة وفرض هيبة القانون.

وافاد مدير الشرطة ان قوة امنية مشتركة بإمرة معاون القائد لشؤون الأفواج اشتركت فيها مديرية قسم ‏شرطة سوق الشيوخ وفوج المهمات الخاصة وسرية سوات ومكاتب مكافحة الإجرام ‏والمخدرات والاستخبارات نفذت ممارسة أمنية بناحية الفضلية جنوب الناصرية تم خلالها ‏تسيير دوريات آلية وراجلة ونصب سيطرات مفاجئة وتفتيش المقاهي وصالات ‏البلياردو,أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية وضبط عدد من المركبات والدراجات النارية المخالفة للأنظمة ‏والتعليمات.‏

نينوى – عمليات دهم

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة نينوى امس الاحد عن اعتقال 11 عنصراً من “داعش” بعمليات دهم وتفتيش في أيمن مدينة الموصل.

وقال المصدر إن “شرطة نينوى قامت بحملة دهم وتفتيش وتنفيذ اوامر قبض بحثاً عن عناصر داعش المهزومين تم خلالها القبض على 11 عنصراً من عصابات داعش المطلوبين للقضاء والصادر بحقهم مذكرات قبض على وفق المادة ٤ \ ١ إرهاب في منطقة حي تل الرمان في الجانب الايمن لمدينة الموصل”.