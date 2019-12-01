ليوث الرافدين يخطفون بطاقة العبور لنهائيات اسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

تاهل منتخب شباب العراق الى نهائيات كأس آسيا بعد تعادله امام عمان 3-3 في المباراة التي اقيمت على استاد السيب ضمن لقاءات الجولة الاخيرة من دور المجموعات بالتصفيات الاسيوية.

ونجح ليوث الرافدين في استغلال تعادل الكويت مع فلسطين 3-3، ليتأهل كمتصدر لمجموعته برصيد 8 نقاط متفوقا بفارق الاهداف على الكويت.وكان منتخب الشباب قد تعادل امام الكويت 1-1 وفاز على باكستان 3-0 وعلى فلسطين 3-1.

انضم المنتخب الشبابي إلى أبطال المجموعات: قطر (المجموعة الثانية) وطاجيكستان (المجموعة الثالثة) وإيران (المجموعة الرابعة) والبحرين (المجموعة الخامسة) والسعودية (المجموعة السادسة) وماليزيا (المجموعة السابعة) وأستراليا (المجموعة الثامنة) وكوريا الجنوبية (المجموعة التاسعة) واليابان (المجموعة العاشرة) وإندونيسيا (المجموعة الحادية عشر).كما تحددت أيضاً المنتخبات التي نالت البطاقات المخصصة لأفضل الحاصلين على المركز الثاني، حيث تأهلت لاوس (المجموعة الثامنة) وفيتنام (المجموعة العاشرة) واليمن (المجموعة الثانية) وكمبوديا (المجموعة السابعة). علماً بأن منتخب أوزبكستان تأهل بصفته الدولة المضيفة.

وكان منتخب السعودية توج بلقب النسخة الماضية من البطولة، علماً بأن النهائيات تقام في أوزبكستان خلال المدة من 14 إلى 31 تشرين الأول 2020.وتحصل المنتخبات الأربعة الأولى في النهائيات على مقاعد التأهل لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم تحت 20 عاماً 2021 المقرر في أندونيسيا.