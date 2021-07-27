يحقق (89,400) نقلة في النصف الاول من العام الحالي وبواقع 6 ملايين طن من الحمولات

اسطول الشركة العامة للنقل البري

البصرة ـ سعدي السند:

حقق أسطول الشركة العامة للنقل البري / إحدى تشكيلات وزارة النقل (89,400) نقلة خلال النصف الاول من عام 2021

واوضح مدير عام الشركة رئيس مجلس الادارة مرتضى كريم الشحماني إن للمتابعة المباشرة من وزير النقل ودعمه اللامحدود للشركة الاثر البالغ في تحقيق هذه النقلات ، اذ قاربت الـ(6) ملايين طن من شتى الحمولات منها الاسمدة والحبوب لصالح وزارة الزراعة والمواد الكهربائية المختلفة لصالح وزارة الكهرباء ، إضافةً الى الحنطة والذرة الى وزارة التجارة وكان نصيب زيت الغاز الى وزارة الموارد المائية وسكراب الحديد من حصة وزارة الصناعة .

تأمين نقل حمولات البواخر الراسية في الموانئ العراقية

وبيَنّ المدير العام :حرصت الشركة خلال هذه الفترة على تأمين نقل حمولات البواخر الراسية في الموانئ العراقية وايصال حمولاتها الى مخازن الدولة ، اضافة الى اضطلاعها بالمناقلات الداخلية بين محافظاتنا العزيزة للمواد الغذائية والحبوب لتأمين توزيعها حسب الحاجة وكما مخطط لها.

يشار الى إن الشركة ماضية في تنفيذ عقود النقل الاستراتيجية وفق الخطط المركزية لتقديم افضل خدماتها للمواطنين.

شاحنات النقل البري الحوضية تنقل زيت الغاز

وأكد مدير عام الشركة ان شاحنات الشركة العامة للنقل البري الحوضية انطلقت الى محافظة البصرة قبل أيام لنقل حصة شركتنا من مادة زيت الغاز لشهري تموز وآب وفقاً للكمية المخصصة لها لأهمية تهيئة كل متطلبات النجاح لعمل أسطول الشركة وتجهيزه لأي عمل يناط اليه ، فقد توجه الموظف المختص بقطع مادة الكاز الى الشركة العامة للمنتوجات النفطية لقطع حصة النقل البري والبالغة (1.240.000) لتر وبعدد (24) صهريج .

من جانبه بيّن مدير قسم التشغيل محمد لفته حرص الإدارة العليا على توفير الدعم اللوجستي للأسطول البري لزيادة فاعلية الخدمات التي يقدمها ، فقد تم أعطاء الأوامر الى فروع الشركة كافة بضرورة توجيه الصهاريج التابعه لهم إلى محافظة البصرة لإستلام حصة الشركة المقررة مع مراعاة تقنين صرف الوقود لضمان توفره حسب الحاجة الفعلية له .

ويذكر أن الشركة العامة للنقل البري دائماً ماتكون على أهبة الأستعداد لأي واجب طارئ فهي مع الوطن في كافة الميادين

ونظمت وزارة النقل / الشركة العامة للنقل البري محاضرة تخصصية حول الصحة والسلامة المهنية وتأثيرها على مؤسسات الدولة والمجتمع على وفق المواصفة الدولية ISO 45001:2018

وقال مدير عام الشركة ان هذه الانشطة تأتي بأشراف قسم ادارة الجودة الشاملة في مقر الوزارة وبالتنسيق مع شعبة الجودة في الشركة ، تضمنت المحاضرة شرحاً مفصلاً لبنود ومتطلبات المواصفة الدولية وطرق الحفاظ على السلامة المهنية للافراد من الحوادث المحتملة التي قد تسبب بإصابات للعاملين وأضرار أو تلفيات للممتلكات العامة..

إذ تناولت المحاضرة رفل ابراهيم ظاهر المنسوبة الى مقر الوزارة قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي اهم فقرات المواصفة التي شملت مقدمة عن معنى السلامة المهنية المرتكزة على سلامة وصحة الانسان في مجال العمل بتوفير بيئة آمنة وخالية من مسببات الحوادث والاصابات او الامراض المهنية.

واشارت المحاضرة الى الهدف من نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية.. واهم عوامل النجاح لتطبيق المواصفة ، وتطرقت كذلك الى محتويات الوثيقه ومدى توافقها مع متطلبات الايزو لمعايير نظام ادارة الجودة .

وبينت المحاضرة ظاهر خلال الطرح العلامات الارشادية ودلالاتها ومخاطر العمل (الهندسية،الفيزيائية ،الكيميائية) وفي نهاية المحاضرة اشادت السيدة رفل بمستوى الحضور والتفاعل الايجابي السائد مما اثرى كمية المعلومات المتبادلة بين المحاضرة والحضور

ممارسة لاطفاء حريق افتراضي في مقر الشركة

وأجرت الشركة العامة للنقل البري /القسم الفني وحدة الدفاع المدني وشعبة الصيانة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني فرع باب الشيخ وبحضورنا وحضور معاون المدير العام المهندس ستار عودة وعدد من مدراء الاقسام ممارسة لاطفاء حريق إفتراضي في مقر الشركة..

أستهلت الممارسة بقراءة آيٍ من الذكر الحكيم والوقوف دقيقة صمت لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق.

و رحَبّنا في كلمة لنا بالضيوف والحضور الأكارم ، وأكدنا إن هذه الممارسة جاءت لبيان جاهزية الدفاع المدني في الشركة وعمل اجهزة الاطفاء في حال حدوث طارئ ،وبيّنا دور الشركة ومدى خدماتها التي تمتد من زاخو الى البصرة وشكرنا القسم الفني والقائمين على هذه الممارسة..

وبيَنّ المهندس عزام اسماعيل خلال كلمته التي القاها بين الحضور ان اختبار منظومة الاطفاء تجري وفق جدول باشراف المدير العام والتاكيد على اجراء عمليات الصيانة والتأهيل لهذه المنظومات بصورة دورية.