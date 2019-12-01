وطني سلة الكراسي يستهل شوطه القاري بفوز كبير على الهند

بغداد ـ حسين الشمري:

خيم الحزن والأسى على نفوس لاعبي منتخبنا الوطني بكرة السلة على الكراسي بالرغم من الفوز الكبير الذي حققه على منافسه المنتخب الهندي بنتيجة 30/67 نقطة التي جرت بينهما يوم أمس الاول السبت في أولى مباريات التصفيات الأولية المؤهلة إلى اولمبياد طوكيو للعام المقبل المقامة أحداثها حاليا في العاصمة التايلندية بانكوك .

وقال رئيس الوفد خالد رشك: نهدي هذا الفوز إلى شهداء انتفاضة العراق لاسيما في محافظتي ذي قار والنجف الذين سقوا بدمائهم أرض العراق وهم لا يحملون سوى أعلام بلدهم مطالبين بوطن خال من الفساد ولهذا نعزي أنفسنا وذوي الشهداء ونسأل الله أن يتغمد شهداء العراق بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .

وأشار رشك أن منتخبنا قدم مباراة كبيرة بعد أن فرض سيطرته على مجريات الأشواط الاربعة متفوقا في جميعها وحقيقة أن المباراة كانت من طرف واحد نظرا للفارق الفني الكبير بين المنتخبين من حيث الإمكانيات الفنية للاعبي الفريقين وتابع رئيس الوفد حديثه بالقول من المؤمل أن يكون منتخبنا قد واجه نظيره الفيتنامي مساء أمس الأحد ونتطلع لتحقيق الفوز لمواصلة لغة الانتصارات من أجل ضمان التأهل للتصفيات النهائية المؤهلة إلى بارالمبياد اليابان للعام المقبل وأنهى رئيس الوفد حديثه قائلا أن ثقتنا كبيرة جدا بملاكنا التدريبي ولاعبينا بتحقيق فوز جديد يليق بمنتخبنا وهو يتطلع للإمساك بإحدى بطاقات التاهل لبارالمبياد طوكيو لعام 2020.