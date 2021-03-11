توجهات عراقية – مصرية لاستثمار المناطق الصحراوية في البلاد

سواء كان في مجال المكننة أو عمليات تبادل المعلومات

الصباح الجديد ــ متابعة :

((أكد رئيس هيئة الاستثمار بمصر محمد عبد الوهاب الحرص على تفعيل آليات التعاون مع العراق في كافة النواحي الاقتصادية، وأهمية تضافر جهود البلدين لإقامة شراكات ناجحة بين البلدين))

في إطار التعاون “المصري – العراقي” في جميع النواحي الاقتصادية، وإقامة شراكات ناجحة بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين،كشفت وزارة الزراعة، عن مباحثاتها مع الجانب المصري وخططها في دعم المزارعين، فيما أشارت الى أنها وفرت المنتجات الزراعية للمواطنين بأسعار مناسبة في ظل جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، إن “زيارة وزير الزراعة محمد الخفاجي الى مصر كانت ناجحة وأثمرت عن بداية تعاون حقيقي بين العراق ومصر في جميع المجالات للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، سواء كان في مجال المكننة أو عمليات تبادل المعلومات”.

وأضاف أنه “لا شك أن الجانب المصري يتعامل برؤية التبادل وليس الاستثمار بالصحراء استعداداً للنهوض بالقطاع الزراعي”، مشيراً الى أن “آلية التنفيذ تعتمد على الوفرة المالية من خلال الموازنة التي لم تقر حتى الساعة”.

وأكد النايف أن “الوزارة ماضية بدعم الفلاحين والمزارعين بغية تطوير القطاع الزراعي ،سواء من خلال البذور أو الأسمدة والمبيدات واللقاحات البيطرية ،فضلاً عن الأعلاف”، مشيراً الى أن “خطة الوزارة تتوقف على زيادة الدعم من خلال وفرة التخصيص المالي”.

وتابع أن “خطة الوزارة الأخرى هي حماية المنتج من خلال الحد من التهريب ،وكما هو معروف تطوير الزراعة يرتبط بحماية المنتج ومنع الاستيراد”، موضحاً أنه “في ظل الجائحة كانت لنا مهمة هي توفير المنتجات الزراعية للمواطنين وبأسعار مناسبة”.

وبين: “دعونا الى تسهيل مرور العجلات المحملة بالمواد المختلفة وهناك تعاون في هذا السياق مع الأجهزة الأمنية”.

وفي وقت سابق أكد رئيس هيئة الاستثمار بمصر محم عبد الوهاب “الحرص على تفعيل آليات التعاون مع العراق في كافة النواحي الاقتصادية، وأهمية تضافر جهود البلدين لإقامة شراكات ناجحة بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين، واستغلال الإمكانات الإنتاجية، ومضاعفة معدلات الاستثمار، وزيادة القيمة المضافة للثروات الطبيعية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، ويوفر المزيد من فرص العمل”، مشيراً إلى “حرص الشركات المصرية على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق العراقية، خصوصاً في ضوء ما يتمتع به العديد من هذه الشركات من الخبرات الموثوق بها، التي يمكن نقلها للكوادر العراقية، فضلاً عن تأكيد حرص هيئة الاستثمار على تقديم كل الدعم للمستثمرين العراقيين المهتمين بالفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر”.

وأعرب رئيس هيئة الاستثمار في مصر عن “بدء خطوات تنفيذية لتقديم برنامج تدريبي لعدد من كوادر الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية في مصر، تشمل تبادل الخبرات في إجراءات وخدمات مراكز خدمات المستثمرين، وكذلك ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

بدوره أفاد مدير زراعة محافظة الانبار غربي العراق، مثنى الهيتي، امس الأربعاء، بالمباشرة منذ نحو أسبوع بالعمل على إعادة إصلاح الأراضي الزراعية في المناطق الصحراوية والتي تعرضت للتدمير والإهمال إبان سيطرة تنظيم داعش على المحافظة.

وقال الهيتي ، إن “العمل على تأهيل الواحات الصحراوية انطلق من قضاء حديثة غربي الانبار، وذلك من قبل وزارة الزراعة، وبدعم البرنامج الانمائي للأمم المتحدة undp”.

وأوضح أن “المشروع سيساهم في تشغيل الأيادي العاطلة عن العمل أيضا؛ إذ يعمل فيه مجموعة من الشباب والشابات من سكان حديثه”، مشيرا إلى “التركيز على مشاركة المرأة في الأعمال، وهو ما سيسهم بإعالة اكثر من 100 عائلة من سكان حديثة”.

وأضاف الهيتي، أنه “سيتم تأهيل الخط الناقل للمياه بمسافة تبلغ اكثر من 5000 متر، فضلا عن تجهيز محطة لضخ المياه من نهر الفرات إلى الواحات”.

وأردف بأن “المشروع يعد الأول من نوعه في المحافظة، ويعد من أهم المشاريع الزراعية التي نفذت في الانبار، خصوصا وأنه سيسهم بتقليل المساحات الصحراوية الشاسعة في المحافظة”.

ولفت الهيتي إلى أن “هناك مشاريع ستنطلق في مناطق متفرقة بهدف مكافحة التصحر في المحافظة”.