وزارة النفط تقرر: إدارة وطنية تنفيذية لحقل مجنون

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن وزير النفط، تشكيل إدارة وطنية تنفيذية لإدارة حقل مجنون النفطي جنوب البلاد والمباشرة بتسلم المسؤوليات والوثائق من شركة شُل التي قررت الانسحاب من الحقل بالتراضي، وتم وضع جدول زمني لاستلام الحقل ينتهي في 30 آذار- مارس 2018

وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي خلال ترؤسه اجتماع هيئة الرأي في الوزارة ان تشكيل الادارة الوطنية التنفيذية للحقل خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح للمضي قدما في إدارة وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية التي تم اقرارها سابقا مع شركة شُل وصولا الى زيادة الطاقة الانتاجية للحقل الى اكثر من 400 الف برميل باليوم خلال السنوات المقبلة .

واضاف اللعيبي ” من أولويات هذه الادارة تخفيض كلفة انتاج البرميل من هذا الحقل الى اكثر من 30% وهو المعيار الاساس لضمان كفاءة الإنفاق والإنتاج ،مشيرا الى قيام الادارة الجديدة بتنظيم عملية تعويض العمالة الاجنبية المغادرة للحقل بأخرى محلية من شركة نفط البصرة وغيرها “.

من جانبه اكد مدير عام شركة نفط البصرة ان “الادارة التنفيذية للحقل تضم مختصين ممن يمتلكون الخبرة والمهارة في شركة نفط البصرة، تم اختيارهم بعناية للقيام بهذه المهمة.

الى جانب تعاقدها مع مستشارين لتقديم المشورة الفنية في الدراسات المكمنية والصيانة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وغيرها، مؤكدا بان عملية استلام الحقل من شركة شُل تسير وفق البرنامج المتفق عليه، وان الادارة التنفيذية الوطنية الجديدة ستقوم بتنفيذ الالتزامات الخاصة بتطوير الحقل وبما يحقق الاهداف المخطط لها”.

يذكر ان العراق يمتلك ملاكات نفطية متخصصة ومتمكنة، ادارت حقول النفط في العراق بالجهد الوطني بعد اعلان السلطات العراقية السابقة في 1حزيران عام 1972 تأميم شركة نفط العراق باصدار القانون رقم 69 واستحداث شركة حكومية جديدة باسم الشركة العراقية للعمليات النفطية تدار من قبل موظفي وعمال شركة نفط العراق المؤممة.