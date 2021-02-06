فتح باب المشاركة لــ جائزة الرافدين للكتاب الأول ” دورة فوزي كريم”

بغداد ــــ الصباح الجديد:

تعلن اللجنة التحضيرية ل “جائزة الرافدين للكتاب الأول” عن إعادة فتح باب المشاركة لسنتها الثانية “دورة فوزي كريم”

وحيث سبق وأن فُتح باب المشاركة في شهر أيلول /سبتمبر 2019، ولأسباب يعلمها الجميع، كان من الصعب الاستمرار بأعمال التحكيم . ومع الانفراجاتٍ الجزئية، نعيد فتح باب الاشتراك في الجائزة.

وبسبب الفاصل الزمنيّ، وحدوث متغيّرات، حيث من المحتمل قد نجح بعض المشتركين بنشر أعمالهم، أو تطوير مشاركاتهم، ستعتبر كل المشاركات لاغية، ويبدأ استقبال الأعمال مجدداً.

والمسابقة تهدف فئة الكتاب والشعراء ممن لم يسبق لهم النشر، وهي لثلاث فئات:

– الرواية

-القصة

-الشعر

فترة التقديم من 1 \ 2 \ 2021. لغاية 31 \ 3 \ 2021

عن الجائزة وشروط الاشتراك:

•نؤكد أنَّ مبدأ الجائزة، هو إتاحة الفرصة للكتّاب ممن لم ينشروا أيَّ كتاب ورقي سابقاً، في أيَّ مؤسسة أهلية أو حكومية.

•أعمار المشتركين تنحصر بين 18 – 45 سنة.

•المشاركة تكون بفئة واحدة، وإرسال مشاركتين سيعرض المشارك لاستبعاد عمله نهائياً من المنافسة.

•للفائز الأول عن كل فئة، جائزة نقدية ويطبع كتابه في دار الرافدين ودار درج ويوزع عربياً.(تكون حقوق العمل الفائز حصرية بدار الرافدين مدة ٥ سنوات).