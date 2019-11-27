(نايفز أوت).. فيلم بوليسي معاصر يستلهم قصص أجاثا كريستي

الصباح الجديد – وكالات:

يوحي فيلم (نايفز أوت) ان فكرته من أعمال أجاثا كريستي، لكن الكاتبة البوليسية البريطانية ذائعة الصيت لم يكن ليخطر ببالها مثل هذه المعالجة لقصة من قصص الجريمة والغموض، فالفيلم الذي طرح في دور العرض الأمريكية والبريطانية يوم امس الأربعاء يترك بصمته على هذا النوع من الأفلام بلمسات معاصرة وفكاهية، الفيلم من إخراج رايان جونسون الذي قدم فيلم (ستار وورز: ذا لاست جيداي) ومن بطولة كوكبة من النجوم في مقدمتهم دانيال كريج الذي يلعب دور محقق من جنوب الولايات المتحدة يسعى لكشف الحقيقة وراء مقتل مسن ثري غريب الأطوار يؤدي دوره الممثل الشهير كريستوفر بلامر، وفي سياق الأحداث يتطرق الفيلم إلى جوانب أخرى على الساحة في الولايات المتحدة اليوم منها الهجرة وتمييز البيض، وقال جونسون ”جعلنا أحداث هذا الفيلم تدور في أمريكا اليوم، والفكرة كلها هي أنه لن يكون بلا عنصر زمني ولن يكون قصة غامضة قديمة، بل سنخوض في قضايا اليوم“، وأضاف أنه على الرغم من أن الفيلم يطرح قضايا جادة فإن ذلك يحدث ”بطريقة تجعلك تضحك“. وفي إشارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت الممثلة جيمي لي كيرتس التي تلعب دور كبرى بنات عائلة القتيل ”إنه ليس فيلما ضد ترامب وليس فيلما مع ترامب، إنه حوار عائلي حول القضايا التي تحيق ببلادنا“.