علي عدنان ضمن التشكيل المثالي للدوري الأميركي

متابعة – الصباح الجديد:

تواجد نجم المنتخب الوطني ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان، ضمن التشكيل المثالي للجولة الثانية من الدوري الاميركي ، عدنان تواجد ضمن التشكيلة الافضل بسبب اداءه في مباراة فريقه امام لوس انجلوس كالكسي والتي انتهت بفوز وايتكابس 1-0.

عدنان لعب 90+7 دقيقة كاملة وحصل على ثاني اعلى تقييم في المباراة بمعدل 7.9 من 10 بعدما صنع هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 75.. وكانت ارقام عدنان كما يلي: الاستحواذ: 5.5%… نسبة التمريرات الناجحة: 78%… المراوغات الناجحة: 2. الالتحامات الهوائية الناجحة: 2. الالتحامات الارضية الناجحة: 2.