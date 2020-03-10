المركز الوطني يبحث سبل الارتقاء بفرق رديف كرة القدم

إعلام شؤون الأقاليم والمحافظات :

عقد مدير قسم الموهبة الرياضية بدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة الكابتن عامر طالب اجتماعاً تنظيمياً بالملاكات الفنية والإدارية لفرق فئات ( رديف المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة القدم في بغداد ) ، وهي مرحلة تأهيلِ واعدادِ الممارسين للعبة تمهيداً لزجهم في تدريبات موهوبي المركز، بحضور المشرف على تلك الفرق فرحان عبود .

طالب اكد خلال الاجتماع على تكامل عملية صناعة الموهوبين والتي تبدأ من انتقاءهم واكتشاف المواهب الفطرية والقابليات التي يتصف بها ممارسون آخرون ولكنها تحتاج الى تنمية وصقل ومران لاكتساب صفة ( الموهبة الرياضية ) ، مشدداً على ضرورة الاستفادة القصوى من طاقات المدربين في المركز الوطني والرديف وتوحيد الافكار والرؤى تجاه الخطة التدريبية السنوية للمركز، وسد الاحتياجات الى المستلزمات التدريبية المتخصصة بكل فئة عمرية بالاستفادة من التوجه الحاصل في مركز القرار الرياضي بالوزارة ، نحو توفير جهات راعية للمساعدة في تقديم الدعم المادي المطلوب لإحداث نقلة ملموسة في عمل المركز الوطني لكرة القدم.

واستمع مدير قسم الموهبة الرياضية لطروحات مدربي فرق الرديف ، واتفق المجتمعون على تفعيل التنسيق المشترك مع المركز الوطني للعبة وعلى وفق آلية عمل مشتركة ، فضلا عن الحرص على دعم تدريبات المنتخبات الوطنية بالفئات العمرية المختلفة على ارض ملعب المركز بإعتبارها مصلحة وطنية عليا.