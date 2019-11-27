الأحزاب الكردية توحد موقفها إزاء ما يجري في بغداد

خولت نيجرفان بارزاني التحدث باسمها

كردستان – الصباح الجديد:

أكد مصدر سياسي كردي مطلع، أمس الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019) أن رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عقد اجتماعاً بمختلف الأطراف الكردية للخروج بموقف موحد إزاء ما يجري من توتر في بغداد والمدن الأخرى.

وقال المصدر في حديث إن “بارزاني أجرى لقاءات يوم أمس مع قيادة حركة التغيير والاتحاد الوطني وأجرى اليوم لقاءً مع أمير الجماعة الإسلامية علي بابير وسيجري لقاءات مع جميع الأطراف الكردية الأخرى”.

وأضاف، أن “بارزاني أبلغ القيادات الكردية خلال الاجتماعات التي عقدها معهم أن عليهم الاستعداد لأي طارئ قد يحدث في بغداد وعلى الأحزاب الكردية توحيد الصف وترك الخلافات الجانبية”. وأشار إلى أن “بارزاني أخذ موافقة مبدئية للحديث باسم الكرد جميعاً واتخاذ الموقف المناسب لما يجري في بغداد وجعل مصلحة الإقليم أولاً فيما أبلغهم خلال الاجتماعات أن هنالك سيناريوهات عدة محتملة قد تحدث في العراق وعلى الأحزاب الكردية الاستعداد لما هو قادم”.



وكان رئيس إقليم كردستان زار السليمانية في وقت سابق من يوم أول أمس الثلاثاء من أجل الاجتماع مع الاطراف الكردية وتوحيد موقفها من ما يجري في العراق.

وقال مستشار بارزاني دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي، إن «الهدف من زيارة رئيس الإقليم الى السليمانية هو لتوحيد موقف الاحزاب والجهات السياسية ازاء الاوضاع التي يشهدها العراق».