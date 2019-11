ماريا كاري مغنية فاحشة الثراء

الصباح الجديد – وكالات:

تشتهر المغنية الأمريكية ماري كاري ليس فقط بسبب صوتها الجميل، ولكن أيضًا بسبب ثرائها الفاحش، وأشارت تقارير صحفية تتبع ثروات المغنية والممثلة الأمريكية ماريا كاري ( 49 عامًا) إلى أنَّ النجمة بدأت رحلتها في جمع الأموال في عام 1994 بصدور أغنيتها في رأس السنة الجديدة “All I Want for Christmas Is You”، حيث وصل معدل تصفح تلك الأغنية منذ بداية طرحها على موقع اليوتيوب في عام 2010 إلى ما لا يقل عن 400 مليون مشاهدة طبقًا لتقارير العام الماضي فقط وهي الأغنية التي تحتل المركز الأول في أوروبا وأمريكا من حيث نسبة الاستماع في يوم “الكريسماس” وهي واحدة من أكثر الأغنيات مبيعًا في تاريخ الموسيقى الأمريكية، والمفاجأة أن هذه الأغنية التي مازالت تدخل ربحًا خياليًا لماريا تمت كتابتها في غضون 15 دقيقة فقط، ووفقًا لصحيفة “إيكونومست”، فإنها مازالت تحصد قدرًا كبيرًا من الأموال عن هذه الأغنية، حيث حصلت في عام 2018 على 60 مليون دولار وهذا الرقم يزداد باستمرار وان حجم ثروتها يصل لأكثر من 300 مليون دولار، لكن التقارير الحديثة تؤكد وصول ثروتها إلى 500 مليون دولار.