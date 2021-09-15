رسالة دكتوراه جديدة عن الشاعر أديب كمال الدين

بغداد ـ الصباح الجديد:

نال الباحث المبدع مشتاق طالب محسن شهـادة الدكتـوراه عـن رسالته (سيمياء التشكيل البصري عند أديب كمال الدين) بتقديـر جيـد جـدا من كليـة التربيـة- جامعـة سامـراء، وبإشـراف الأكاديميـة القديـرة د. دلال هاشـم الكنانـي.

تناولت الرسالة، التكوين البصري للشاعر أديب كمال الدين كما بدا في مجاميعه الشعرية ال 24 والتي ضمتها المجلدات الستة لأعماله الشعرية الكاملة، حيث تمّ تقسيمها إلى أربعة فصول، سبقتها مقدمة تحدث فيها الباحث عن (السيميائية، التكوين البصري، الشكل والتكوين).

وقد قسّم الباحث الفصل الأول فيها إلى خمسة أقسام: الأول هو الخط الشعري المتموج، والثاني هو الخط الشعري الساقط، والثالث هو التدوير السطري، والرابع الأطوال الشعرية المتساوية. الخامس كان عن النبر البصري. كما قسّم الفصل الثاني إلى ثلاثة أقسام:الأول علامات التوقف، والثاني علامات النبر الصوتي، والثالث علامات الحصر.

وتناول الفصل الثالث: التفتيت البصري، الأشكال الهندسية، التنقيط، تقسيم الصفحة. أما الفصل الرابع فقُسم إلى قسمين. الأول: العتبات النصيّة. والثاني: السينما.

الجدير بالذكر أنّ الكثير من رسائل الدكتوراه والماجستير قد نُوقشت عن تجربة أديب كمال الدين الشعرية الحروفيّة في جامعات العراق وتونس والمغرب وإيران والجزائر والهند.