اليوم..صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين وخلفهم المستحق

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن وزيرالعمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان موعد صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين وخلفهم المستحق اليوم الاحد لشهري ايلول وتشرين الاول من العام الحالي لحاملي البطاقة الذكية والصرف اليدوي في بغداد والمحافظات .

ودعا الوزير اياهم الى مراجعة المصارف حسب مناطق سكناهم لتسلم رواتبهم مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية المتمثلة بالهوية التقاعدية او البطاقة الذكية.

وقال وزير العمل ان الوزارة حددت الموعد المذكور انفا لصرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين بعد اكمال الاجراءات كافة بالتنسيق مع الادارة العامة لمصرف الرافدين.



مضيفا ان العامل المتقاعد المضمون الذي تبلغ خدمته (30) سنة فأكثر يتسلم راتباً تقاعدياً مقداره (600) الف دينار لشهرين فقط اما العامل الذي لديه خدمة اقل من (30) سنة فيتسلم مبلغا قدره (540) الف دينار .

واضاف الوزير ان عائلة المتقاعد المتوفى التي لديها اكثر من ثلاثة مستحقين تتسلم راتبا قدره (500) الف دينار فيما تتسلم العائلة التي لديها مستحقان راتبا مقداره (480) الف دينار، اما عائلة المتوفى التي لديها مستحق واحد فتتسلم راتباً قدره (460) الف دينار .