  • السبت , 28 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • الحكيم: تيار الحكمة لن يسمح بضرب الوحدة الوطنية طائفيا او قوميا

الحكيم: تيار الحكمة لن يسمح بضرب الوحدة الوطنية طائفيا او قوميا

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم امس السبت، ان تياره سيقف ضد اي محاولة تصعيد طائفي او قومي، فيما أعرب عن امانيه بأن تشهد المرأة العراقية مزيداً من الأمان والفرص والادوار على جميع المستويات.
وقال الحكيم في كلمة له في مؤتمر “اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة” إن “الكل يجب ان يشعر بأنه مواطن من الدرجة الاولى في هذه البلاد ولانقبل بأي طبقيات جديدة تمس العدالة الاجتماعية”، مؤكدا أن “تيار الحكمة سيقف موقفا حازما من اي محاولة تصعيد طائفي او قومي يهدف الى ضرب الوحدة الوطنية لمكاسب عابرة و زائلة”.

وأضاف الحكيم، أن «ارتفاع نبرة الطائفية والمناطقية والقومية والمزايدات مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات ظاهرة خطيرة يجب ان تكافح ما دمنا في بداية المشوار الانتخابي».
وتابع، «نتمنى ان نشهد في القريب العاجل عراقاً مستقلاً ومستقراً ومزدهراً يحقق مصالح مواطنيه ويوفر لهم الخدمات ويضمن لهم الحقوق ويشعرهم بالرعاية والاهتمام، كما ونتمنى ان تشهد المرأة العراقية مزيداً من الامان والفرص والادوار على جميع المستويات».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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