معسكر الشهداء قرب امرلي لم يستهدف بطائرة او صاروخ وانفجاره نتيجة خلل داخلي

بغداد – الصباح الجديد:

كشفت امس الأحد، اللجنة المركزية المرسلة من هيئة الحشد الشعبي، للتحقيق بحادثة قصف معسكر الشهداء التابع للهيئة الذي يقع بالقرب من مدينة آمرلي، ان حريقا تسبب بالانفجار الذي دوى يوم الجمعة الماضي، في المعسكر المذكور ولم يكن استهدافا عسكريا.

وذكرت اللجنة، في بيان اوردته وكالة بدر نيوز واطلعت عليه الصباح الجديد، أنّ “التحقيقات التي أُجريت قد أثبتت أن الانفجار لم يكن استهدافاً عسكرياً نتيجة طائرة مسيرة او صاروخ موجه إنما كان مجرد حريق لوقود صلب نتيجة خلل داخلي”.



وأوضح البيان، أن «الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا في صفوف قوات الحشد الشعبي».

وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أرسلت، لجنة تحقيقية مكونة من مديريات الامن والاستخبارات والصواريخ وهندسة الميدان وخبراء بالمتفجرات والطائرات المسيرة إلى معسكر الشهداء للوقوف على الحادث الذي تعرض له المعسكر.

ويذكر ان خلية الإعلام الامني، كانت أعلنت يوم الجمعة الماضي 19 تموز، اصابة عنصرين من الحشد الشعبي بقصف من طائرة مجهولة لمعسكر في قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين.