جامعة كربلاء تحصل على براءة اختراع لمواد مثبطة للهب الحرائق

الأولى من نوعها عالمياً

كربلاء – الصباح الجديد :

حصل باحثان من جامعة كربلاء على براءة اختراع هي الأولى على المستوى العالمي تضمنت استعمال مواد عضويَّة لتقليل الخسائر التي تتعرض لها المجتمعات جراء الحرائق.

وقال مدير إعلام الجامعة أحمد علي العوادي في بيان اطلعت عليه ” الصباح الجديد ” إن “الباحثين حصلا على براءة اختراع من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيَّة في وزارة التخطيط عن بحثٍ علمي حمل عنوان (استعمال مركبات الكبريت العضويَّة غير متجانسة الحلقة في تثبيط لهوبية راتنجي البولي استر غير المشبع والايبوكسي) التي تعدُّ أول براءة اختراع على المستوى العالمي يتم فيها تحضير مركبات عضويَّة لاستعمالها كمواد مثبطة اللهب”.

وأضاف العوادي، أن “البراءة التي حصل عليها الباحثان الدكتور محمد ناظم بهجت من كلية التربية للعلوم الصرفة وحنان قيس سعدون، هدفت إلى تقليل الخسائر التي تتعرض لها المجتمعات جراء الحرائق من خسائر بشريَّة وماديَّة كبيرة وإنها تقوم على تحضير بعض المركبات العضويَّة التي تعمل على تثبيط لهوبية الاشتعال وبالتالي تقليل الخسائر”.

وأوضح، أن “براءة الاختراع تضمنت تحضير عشرة مركبات عضوية وقياس فعاليتها في تثبيط اللهوبيَّة وحصلت على نتائج مذهلة تفوق النتائج المدونة في الأبحاث العالميَّة والتي تستخدم مركبات لا عضوية في عملية تثبيط اللهوبيَّة”.