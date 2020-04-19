العملات المعدنية تقاوم انتشار كورونا

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أظهرت الأبحاث المقرر تقديمها في المؤتمر الأوروبي لهذا العام حول علم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية، أن الأوراق النقدية الأوروبية تتلوث بسهولة أكبر بالميكروبات من العملات المعدنية”.

ووفقًا للدراسة التي أعدها البروفيسور يوهانس نوبلوخ، من المركز الطبي الجامعي هامبورغ-إيبندورف في ألمانيا، وزملاؤه فإن العملات المعدنية المصنوعة من المعادن المضادة للميكروبات مثل النحاس لا يمكن أن تكون مصدرًا للتلوث، بحسب ما ذكره موقع ” Phys.Org.

وبحسب الدراسة، فإن المال يتألف من سطح يتم لمسه بنحو متكرر، ويعتقد أنه يشارك في انتقال مسببات الأمراض، ويفترض أن عملات اليورو المعدنية التي تحتوي على النحاس بنسبة 75 ٪ على الأقل، لها نشاط مضاد للميكروبات.

وفي هذه الدراسة، حقق المؤلفون في النشاط المضاد للميكروبات لعملات اليورو والأوراق النقدية في ظل ظروف واقعية باستخدام تجربة الانتقال باللمس الذي يحاكي التلوث الجاف عن طريق ملامسة الجلد.

وفي هذه التجربة، تنتقل البكتيريا من سطح جافٍ ملوث إلى عملات معدنية أو عملات ورقية بأصابع قفاز لمحاكاة “أسوأ حالة” للتلوث على الأسطح النمطية التي يتم لمسها بنحو متكرر.

وخلص الباحثون إلى أنه “على عكس الأوراق النقدية، فإن العملات المعدنية التي تحتوي على النحاس عرضت نشاطًا مضادًا للميكروبات يمكن اكتشافه، ومع ذلك، في معظم التجارب، لم يتم التخلص من البكتيريا تمامًا من العملات المعدنية، لذلك، قد تعمل العملات المعدنية كناقلات لنقل الميكروبات أيضًا.

لكن في الآونة الأخيرة، تم إثبات أن الأسطح المحتوية على النحاس تعرض نشاطًا مضادًا للفيروسات “ضد فيروس كورونا”، مما يقلل بنحو كبير الفترة الزمنية التي يظل فيها الفيروس معديًا لتصبح 4 ساعات فقط” على عكس الأسطح البوليمرية التي تتكون منها الأوراق النقدية، حيث يمكن للفيروس البقاء على قيد الحياة عدة أيام.

وقال البروفيسور نوبلوخ:”أعتقد أن خطر انتقال الفيروس عن طريق المال، حتى الأوراق النقدية، أقل بكثير من الاتصال المباشر مع شخص مصاب، فيما يتعلق بجائحة كوفيد-9الحالية، إذا كان لابد من استعمال النقود فالأفضل استعمال العملات المعدنية للدفع بدلًا من النقود الورقية، ومع ذلك، يمكن الدفع بواسطة بطاقة الائتمان على سبيل المثال، وتجنب مخاطر حمل النقود تمامًا”.