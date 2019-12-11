التطوير الصناعي تشارك في الندوة العلمية للجامعة الاميركية في مجال البحث العلمي

بغداد _ الصباح الجديد :

شاركت هيئة البحث والتطوير الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في ندوة التعاون البحثي التي أقيمت في الجامعة الاميركية في محافظة السليمانية في أطار توجيهات وزير الصناعة بضرورة الانفتاح على الجامعات العراقية في شتى محافظات العراق والاسهام بشكل فاعل في تطوير الصناعة المحلية وتلبية لدعوة الجامعة الاميركية .وقد ترأس مدير مركز البحوث الكيمياوية والبتروكيمياوية المهندس رياض محمد نعمان وفد الهيئة الذي ضم عددا من الباحثين حيث قدم الدكتور محمد جابر عرضا مختصراً عن هيئة البحث والتطوير الصناعي وعرضاً مفصلاً عن مركز البحوث الكيمياوية والبتروكيمياوية أعقبه الدكتور عمر عبد الستار عبد الرزاق الذي قدم شرحاً مفصلاً عن مركز بحوث الطاقة المتجددة والبيئة .كما التقى الوفد بعدد كبير من الشركات الصناعية في الاقليم وممثلي عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في الندوة من بينها لقاء وكيل وزارة الاعمار والاسكان في الاقليم الذي أبدى أعجابه بما تم عرضه من أمكانات ورؤية مستقبلية للهيأة وترحيبه بالتعاون المشترك في مجال بحوث المواد الانشائية والتآكل إضافة الى لقاء ممثلي شركات لافارج الفرنسية وحديد ماس والمدير التنفيذي لمعهد الدراسات الاستراتيجية للبحوث الذي قدم بدوره دعوة للوفد لزيارة المعهد بهدف التعاون المشترك.

وعقد في نهاية الندوة أجتماع فني ضم وفد الهيأة ورئيس أقسام الهندسة في الجامعة الاميركية وعددا من أساتذة الجامعة لمناقشة اليات التعاون المستقبلي و توقيع مذكرة تفاهم . على صعيد اخر شرعت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بتنفيذ عقدها المبرم مع وزارة الدفاع لتجهيزها بمنتجاتها من مواد التحكيم والتحصين والتي تشمل الاسطوانات المنفاخية والاسلاك الشائكة والمشبكات البلاستيكية (الاسيجة الوقائية BRC). واوضح مدير عام الشركة المهندس عماد كريم محمد بأن التجهيز سيكون على اربع دفعات خلال مدة تنفيذ العقد والبالغة (4) اشهر ، معربا عن امله بأن يكون هذا العقد فاتحة خير وانطلاقة نحو ابرام عقود اخرى لتجهيز المنتجات المذكورة التي تخدم وزارتي الدفاع والداخلية والوزارات الاخرى والقطاع الخاص . واشار المدير العام الى ان الشركة تمتلك خطوط انتاجية ومعدات ومكائن من مناشئ تركية واوروبية لانتاج مواد التحكيم والتحصين بطاقة طن واحد في اليوم لكل ماكنة ، مؤكدا ان العام الحالي شهد اقبالا من وزارات الدولة الى الشركات المنتجة تنفيذا لماجاء في قانون الموازنة الاتحادية والقرارات الحكومية التي تلزم الوزارات بتأمين احتياجاتها من الشركات المصنعة.

وافصح المدير العام عن ان شركته ابرمت عددا من عقود المشاركة مع شركات رصينة ومعروفة عالميا لاضافة تخصصات وانشطة ومنتجات جديدة وزيادة الطاقات وتطوير الامكانيات وتحقيق قيمة مضافة ونسبة تصنيعية اكثر من (30%) لكل منتجاتها الى جانب فرص استثمارية اخرى معلنة في مجالات اخرى تخدم عمل الشركة ، كاشفا عن طموح الشركة وتطلعاتها في الاستفادة القصوى من عقود المشاركة لتلبية الحاجة المحلية والانتقال الى مرحلة التصدير للبلدان المجاورة.