وزير التخطيط: توجيه جزء من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر لدعم النساء في المناطق الفقيرة

خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاستشارية للتمكين الاقتصادي للمرأة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم ان المرحلة المقبلة ستشهد توجيه جزء من تخصيصات ستراتيجية التخفيف من الفقر والصندوق الاجتماعي للتنمية، نحو تنفيذ عدد من المشاريع والاجراءات الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديا، سيما في المناطق التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات الفقر، وفي مقدمتها محافظة المثنى وبقية محافظات الجنوب، ومحافظة نينوى التي تضم اكبر عدد من الفقراء.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماع اللجنة الاستشارية للتمكين الاقتصادي للمرأة ومجموعة العمل الستراتيجي للاشراف على برنامج تمكين المرأة اقتصاديا.

وحضر الاجتماع وزير الهجرة والمهجرين ايفان جابرو، ووكيل وزارة التخطيط الدكتورة ازهار حسين صالح، فضلا عن مدير عام دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزارة الدكتورة يسرى كريم محسن، ومدير عام التنمية البشرية في وزارة التخطيط الدكتورة مها عبدالكريم، وممثلي عدد من الجهات، وممثلة منظمة المرأة في الامم المتحدة. ، كما شارك في الاجتماع عبر برنامج زوم ممثل البنك الدولي ساروج كومار.

وبين وزير التخطيط في كلمته ان ملف تمكين المرأة يحظى باهتمام كبير من الحكومة في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها العراق ، موضحا ، ان ارتفاع معدلات الفقر يمثل التحدي الاصعب، وهناك نسبة كبيرة من النساء يعانين من الفقر، سيما اللواتي يتحملن مسؤولية رعاية اسرهن ، لافتا الى وجود تحدي اخر يتمثل بوجود النساء النازحات وما يواجهنه من ظروف صعبة ومعقدة ، مشيرا بذلك الى جهود وزارة الهجرة والمهجرين في معالجة ملف النزوح بنحو عام على وفق خطة وطنية اعدتها الوزارة بهذا الخصوص ، داعيا البنك الدولي الى اعادة النظر بمشاريع تمكين المرأة التي تم اقرارها سابقا ، وتوجيهها على وفق الالويات الوطنية وبما يخدم واقع المرأة.

الى ذلك استعرضت وزيرة الهجرة السياسات والاجراءات والانشطة التي نفذتها الوزارة في مجال معالجة ملف النزوح واستهداف النازحات والعائدين الى مناطقهم .

فيما اعرب ممثل البنك الدولي كومار عن رغبة واستعداد البنك الدولي ، الى تقديم المزيد من الدعم لجهود الحكومة العراقية في مجال تمكين المرأة ومحاربة الفقر، مبينا ماتم انجازه من فقرات خطة التمكين الاقتصادي في المرحلة السابقة، والمبالغ المالية التي أُنفقت والمتبقي منها والمخصصة للعراق ضمن مبادرة المشرق.

الى ذلك اوضحت وكيل وزارة التخطيط، الدكتورة ازهار حسين صالح الضوابط والتعليمات بشأن منح الافضلية في المشتريات والعقود الحكومية القائمة على اساس النوع الاجتماعي بهدف توفير المزيد من الدعم والتمكين الاقتصادي للمرأة.

كما قدمت مدير عام تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء الدكتورة يسرى كريم ، تقييما شاملا للبرامج والانشطة التي تم انجازها، والبرامج التي سيتم اقرارها للمرحلة المقبلة، ضمن سياسات تمكين المرأة في العراق.

فيما استعرضت مدير عام دائرة التنمية البشرية الدكتورة مها عبدالكريم الراوي ، التوصيات والاجراءات السابقة وما تحقق منها واليات العمل المقبلة.

من جهة اخرى وصل الوزير إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مترأسًا وفدا وزاريا رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستمر يومين.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، ان الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية موجهة من الجانب الاردني ، موضحا ان جدول الاعمال، سيتضمن متابعة المشروعات المنبثقة عن المجلس التنسيقي (العراقي – الاردني- المصري) ، ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها ، وعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الجانب الاردني، وذلك في إطار تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

ويضم الوفد في عضويته وزراء الاسكان والإعمار والبلديات والنقل والكهرباء والصناعة والمعادن ، فضلا عن الامين العام لمجلس الوزراء وعدد من المديرين العامين والمستشارين .