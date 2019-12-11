ورشة عمل في البصرة عن أساسيات العمل البحثي وطرائق وانواع البحث

أقامتها الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية بالتعاون مع كلية طب الكوفة

البصرة _ سعدي السند :

شهدت محافظة البصرة اقامة ورشة عمل بحثية عن أساسيات العمل البحثي أقامتها الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الكوفة

الصباح الجديد حضرت فعاليات الورشة التي أقيمت في قاعة المؤتمرات بفندق مناوي باشا وسط البصرة والتي شارك فيها ٤٢ باحثا من شتى المؤسسات البحثية الطبية في البصرة وتضمنت الورشة منهاجاً متكاملاً عن طرائق وانواع البحث مع اختبار جرى للمشاركين قبل اختتام الورشة التي حاضر فيها كل من الدكتور محمد سعيد عميد كلية طب الكوفة و الدكتور سلام جاسم التدريسي في كلية طب الكوفة

تناول المحاضران والمشاركون في الورشة خلال مداخلاتهم وحواراتهم ايضا أساسيات البحث العلمي .. مناهجه وأدواته وأهدافه.

مذكرة للتعاون العلمي في المجالات البحثية

من جانب آخر وتعضيدا للتعاون العلمي مع المؤسسات الاكاديمية البحثية وقعت الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية مع جامعة البصرة مذكرة للتعاون العلمي في المجالات البحثية واقامة الفعاليات العلمية والطبية .

ووقع المذكرة رئيس الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية العراقية الطبيب الاختصاصي الدكتور حيدر التميمي والاستاذ الدكتور سعد شاهين حمادي رئيس جامعة البصرة.

وقد ابدى الدكتور سعد شاهين تفاؤله بهذه الوثيقة واعرب عن امله ان تكون بابا لخدمة العلم والمعرفة والارتقاء بالواقع العلمي البحثي في محافظة البصرة والعراق عموما وان جامعة البصرة بحاجة ماسة لكل مايحقق لنهضتها المعروفة اضافات مميزة ترتقي بمسيرتها وهي التي تعد اليوم بجهود اساتذتها صرحا علميا يشار إليه بالبنان حيث لا يخفى على الجميع ان الجامعة تأسست عام 1964 بأربع كليات هي الآداب والعلوم والهندسة فضلا عن كلية الحقوق وبعد مسيرة علمية حافلة بالنجاحات على مر خمسة عقود مضت ، أصبحت اليوم تضم عشرين كلية في شتى التخصصات العلمية والإنسانية والمراكز البحثية الأخرى وبما يلائم متطلبات سوق العمل مشيرا الى ان الجامعة تسعى الى توفير المناخ الملائم للطلبة للتزود بالعلوم المعرفية التي تسهم في تقديم الخدمات للمجتمع كلا حسب اختصاصه ونسعى من خلال مذكرة التفاهم هذه مع الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية العراقية الى خدمة مسيرتنا الجامعية وخدمة مجتمعنا تجسيدا لشعار ( الجامعة في خدمة المجتمع ) .

تبادل الخبرات في المجالات الطبية والصحية

وحول مذكرة التفاهم هذه قال الدكتور حيدر التميمي رئيس الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية العراقية : سيتم من خلال هذه المذكرة المهمة تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات في المجالات الطبية والصحية والمساعدة على اجراء البحوث العلمية المشتركة في الاختصاصات الطبية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والتدريبية التي يقيمها الطرفان مع تبادل ونشر وترجمة المؤلفات الطبية والثقافية اضافة الى تبادل البحوث والمطبوعات والكتب والدوريات والاشرطة العلمية والثقافية وقد تم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لتنفيذ المذكرة التي باشرنا العمل لتنفيذ مضامينها وستبقى نافذة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ولدينا في الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية العراقية الكثير من الأفكار التي تعمل على الأرتقاء بالمهام التي تتضمنها مذكرة التفاهم من خلال الخبرات والممارسات التخصصية لأعضاء الجمعية الذين أعربوا عن تفاعلهم مع الفقرات التي تضمنتها المذكرة مؤكدين انهم على استعداد متواصل للاسهام في تعزيز كل الأنشطة والفعاليات التي تجعل من المذكرة اطلالة مهمة على كل مايعزز الفعل العلمي والمجتمعي المتطور الذي يحتاجه المجتمع وتحتاجه المسيرة العلمية في جامعة البصرة خصوصا وان جمعيتنا سبق ان وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات ومنها جامعة الكوفة وجامعة الموصل وجامعة النهرين وجامعة ميسان والجمعية الاميركية للكيمياء وغيرها الكثير وحضر حفل التوقيع نائب رئيس الجمعية الدكتور صادق حسن كاظم .

الجدير بالذكر ان الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية العراقية هي أول جمعية علمية في محافظة البصرة وقد تأسست عام 2017 بالأمر الوزاري ب ت 5747/5 في 12 تموز 2017 الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي منضوية تحت مظلة المجلس الأعلى للجمعيات العلمية في العراق ولديها مقعد في مجلس التعليم الطبي في وزارة الصحة العراقية ولها رؤيتها التي تتمثل في الريادة وطنيا وأقليميا في البحث العلمي الطبي الرصين وتعمل عبر رسالتها الى دعم البحث العلمي والدراسات الطبية في مختلف الأختصاصات.