مجمعات سكنية وفندقية ومعامل لتصنيع الأدوية ومركز للطب النووي واكبر معمل للانابيب

“الصباح الجديد” تسلط الضوء على عدد من المشاريع الأستثمارية في البصرة

البصرة ـ سعدي السند:

تابع مكتب “الصباح الجديد” في البصرة أنشطة وفعاليات هيئة أستثمار البصرة من خلال التعاون والتنسيق مع الزملاء في اعلام الهيئة .

فقد منحت هيئة استثمار البصرة اجازة لشركة عراقية تقضي باقامة مشروع سكني بكلفة تتجاوز 20 مليار دينار في قضاء شط العرب شرقي البصرة .

حيث ستقوم شركة النرجس بانشاء مجمع النرجس 2 السكني الذي يتكون من 181 دارا سكنية على مساحة 65 الف متر مربع ويحتوي ايضا على مدارس ومجمع تسويقي وخدمات عامة مع متنزه ومناطق خضر .

وأن ما يميز المشروع هو إلزام المستثمر بتأسيس شبكة الغاز السائل مع ضمان وجود ملاكات متخصصة من مهندسين وفنيين لصيانة المباني والشوارع والحدائق وبصورة ثابتة في المشروع .

يذكر أن شركة النرجس كانت قد حصلت على إجازة استثمار مسبقا لإنشاء مجمع النرجس 1 فيما يتقدم انجاز 1563 وحدة سكنية فيه .

مجمع سكني لموظفي البلدية

ومنحت هيئة استثمار البصرة اجازة استثمارية لاقامة مشروع سكني من 600 وحدة لموظفي مديرية بلدية البصرة بكلفة تتجاوز 53 مليار دينار ، وان ما يميز المشروع ان بيعة على الموظفيين سيكون بنظام الدفعات المريحة والتي تتجاوز 10 سنوات فيما سيكتمل انجازه خلال 5 سنوات فقط مما يسهم في ايجاد تجربة ناجحة لاسكان الموظفين في دوائر الدولة .

وان هيئة استثمار البصرة في طور الاجراءات النهائية لانشاء مجمع سكني لموظفي شركة نفط البصرة بوحدات سكنية تتجاوز 6 الاف وحدة ، فيما تعمل على اجراءات مجمعين اخرين لمديرية بلديات البصرة و هيئة النزاهة والتي ستكون جميعها بنظام الدفعات المريحة.

هذا وتشهد محافظة البصرة حركة استثمارية مستمرة في المشاريع السكنية والتي تتميز بمظهرها العصري فيما تحقق مجتمعات عمرانية جديدة بمواصفات عالية .

معمل لتصنيع الادوية

واعلنت هيئة استثمار البصرة قبل فترة عن استقطاب مستثمر محلي بشراكة مع شركة كندية رائدة في مجال الادوية لاقامة معمل لانتاج الادوية جنوبي غرب محافظة البصرة بكلفة تتجاوز 54 مليون دولار . وان الهيئة خصصت مساحة 40 دونما لاقامة المعمل لينتج نحو 60 نوعا من الادوية المنوعة من مسكنات ومضادات الالتهابات والعدوى مع علاج المفاصل وامراض الدم وامراض الجهازين الهضمي والتنفسي اضافة الى علاجات امراض القلب والاوعية الدموية والجهاز العصبي .

وعلى صعيد استثمارات القطاع الصحي ان ازمة كورونا اثرت بصورة مباشرة على الخارطة الاستثمارية لمختلف القطاعات الاقتصادية سواء على الصعيد المحلي او الخارجي ، ومدى جاذبيتها الاستثمارية امام المستثمرين .

حيث ان اقتصاد محافظة البصرة عقب الجائحة العالمية سيشهد تركيزا كبيرا على القطاعات الصناعية و التحويلية والزراعية اضافة الى قطاع الرعاية الصحية والادوية الذي من المتوقع ان يستحوذ على اهمية كبيرة داخل العراق وخارجه من حيث جودة الرعاية المقدمة وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة له من القطاع الخاص .

تسعة مشاريع استثمارية في قطاع الفندقة

وكان رئيس هيئة استثمار البصرة في وقت سابق قد اعلن عن وجود 9 مشاريع استثمارية في قطاع الفندقة بكلفة تتجاوز 200 مليون دولار لتوفر اكثر من 1200 غرفة فندقية وعلى وفق احدث المواصفات عالمية . وبضمن هذه المشاريع فندق (كراند ميلينوم السيف) والذي تديره شركة ميلينيوم العالمية كأول كراند في العراق والثامن في الوطن العربي والحادي عشر عالميا وان المشروع المصنف من فئة الخمس نجوم سيكون اضافة نوعيه للعاصمة الاقتصادية فيما يأخذ اسمه من احدى المناطق التراثية وتصاميمه من تصاميم الشناشيل .

وان الفندق الذي يقام بكلفة تتجاوز 73 مليون دولار وعلى مساحة 18 الف متر مربع يعد منتجعا سياحيا متكاملا كونه يحتوي على 400 غرفة فندقية وسويتات عالية المواصفات وسويتات رئاسية مع مطاعم و مسابح وقاعات اضافة الى منشأت رياضية وبناية مكاتب مع محال تجارية لماركات عالمية.

وان البصرة ستشهد افتتاح فندق مطار البصرة الدولي قريبا بعد اغلاق دام لاكثر من ثلاثة عقود والذي تتجاوز كلفته الاستثمارية 11 مليون دولار ليضيف اكثر من 100 غرفة فندقية مختلفة التصنيفات وان اهمية الفندق تكمن في جعل مطار البصرة مؤهلا لان يكون مطار ترانزيت ( شانه بشأن باقي المطارات العالمية ).

هذا وتشهد محافظة البصرة حركة استثمارية وعمرانية دؤوبة كونها تتمتع بعوامل الامن والاستقرار والبيئة الجاذبة مع العمالة الماهرة والموقع المتميز .