الأسمدة الجنوبية تضع خطة لتسويق 1400 طن من سماد اليوريا يوميا

الجيولوجي تواصل استكشافاتها لزيادة احتياطيات العراق من المواد الأولية

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة البصرة، رفع خطتها التسويقية الى اكثر من 1400 طن يوميا لتلبية حاجة وزارة الزراعة.

واكد الناطق الرسمي للوزارة عبدالواحد علوان الشمري ان الشركة استطاعت زيادة الخطة التسويقية لانتاجها من مادة سماد اليوريا من (1000) طن الى (1400) طن يوميا لتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والقاضية بتجهيز الاخيرة بكمية (200) الف طن من سماد اليوريا قابلة للزيادة ، مفصحا عن ان الشركة تعمل على زيادة طاقاتها الانتاجية بشكل تدريجي لغرض تغطية الطلب المتزايد على مادة سماد اليوريا وتلبية جميع احتياجات وزارة الزراعة والمزارعين.

وابدى الشمري استعداد الشركة لتجهيز وزارة الزراعة بالكميات المطلوبة من مادة سماد اليوريا بعد تمكنها من ايجاد الحلول والتغلب على مشكلة الملوحة ورفع الطاقات الانتاجية التخطيطية لخطوطها الانتاجية.

على صعيد متصل اعلنت هيئة المسح الجيولوجي العراقية احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن عن استمرار ملاكاتها في تنفيذ مهام الاستكشاف والتحري المعدني.

وبين الشمري ان الهيئة تواصل العمل ومن خلال ملاكها الجيولوجي ومهندسي الحفر في مشروع التحري عن الرمال الصالحة لشتى الاستعمالات في محافظة كربلاء ، مشيرا الى ان هذا المشروع يهدف الى تعزيز الاحتياطيات من الرمال التي تستعمل في شتى المجالات وبمايسهم في تعزيز زيادة الانتاج لهذه المادة وخلق فرص استثمارية جديدة.

واضاف الشمري ان الهيئة تعمل ايضا ومن خلال الفرق الجيولوجية المتخصصة على تنفيذ مراحل التحري عن حجر الكلس الصالح لصناعة الاسمنت في محافظة الديوانية ، مؤكدا ان ملاكات الهيئة تبذل جهودا كبيرة واستثنائية لانجاز مهامها في الاستكشاف والتحري المعدني في شتى محافظات البلاد.

من جانبها اعلنت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، عزمها تجهيز دائرة بلدية محافظة كربلاء بانتاجها من كابسات النفايات باحجام مختلفة وتمكنها من تصنيع كابسة نفايات بمواصفات ومميزات خاصة.

وبين الشمري بأن وفدا من دائرة بلدية محافظة كربلاء قام بزيارة الى معمل المعدات التخصصية التابع للشركة واطلع على عملية تصنيع وانتاج كابسة النفايات بكافة الانواع والاحجام ، مشيرا الى ان الوفد وبعد اطلاعه على فعالية اداء الكابسة المصنعة موقعيا ابدى حاجة الدائرة الى كابسات نفايات بحجم (8) امتار مكعبة مكعب وحجم (6) امتار مكعبة ، لافتا الى ان الشركة من جانبها ابدت استعدادها وامكانياتها العالية لتصنيع الكابسات المطلوبة من قبلهم وتجهيزهم بها بالموعد المحدد.

في سياق متصل افصح الشمري عن نجاح الشركة في تصنيع كابسة نفايات بمميزات خاصة في كونها صغير ة الحجم (4) امتار مكعبة ومسحوبة فوق شاصي وتثبت بواسطة جكات خلفية وتستعمل داخل الازقة الضيقة ويمكن سحبها بواسطة أي عجلة فضلا عن انها تمتاز بكفاءة اداء موازي للكابسة كبيرة الحجم مع احتوائها على مولدة ديزل ومضخة هيدروليكية في مقدمة العربة لتشغيل الكابسة.