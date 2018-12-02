زين العراق تحقق رقما قياسيا في نسبة المبيعات لشهر تشرين الثاني

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت شركة زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تحقيقها لرقم قياسي في نسبة المبيعات لشهر تشرين الثاني من العام الحالي وبالأخص في محافظات بغداد – الرصافة، السليمانية، كركوك، ديالى.

وقال السيد علي الزاهد الرئيس التنفيذي لزين العراق: “نحن فخورون وممتنون بالرقم القياسي للمشتركين الجدد وباختيارهم لنا كالمشغل المفضل، استثمارنا الكبير في البنية التحتية لشبكة زين العراق في الـ G3 ونقل البيانات كان له الاثر البالغ لهذا الاقبال المتزايد، ونتعهد بالاستمرار بالاستثمار في البنية التحتية للشبكة ونحث الاخرين على القيام بنفس الشيء. “

وأضاف الزاهد: “نحن في زين العراق ملتزمون بتوفير أحدث التقنيات والخدمات لمشتركينا في العراق. ويعد تطوير الشبكات الحالية وتعزيزها بأحدث التقنيات أولوية رئيسية بالنسبة لنا لمواكبة التطورات المتسارعة فيما يتعلق بازدياد حجم حركة مرور البيانات إضافة إلى تحسين تجربة المشتركين النهائية، كما يعكس التزامنا بالعمل على تزويد مشتركي خدمات الهاتف المحمول في العراق بخدمات عالية الجودة تتناسب مع أسلوب حياتهم”.

تجدر الإشارة إلى أن شركة زين العراق توفّر المئات من نقاط المبيعات والخدمات والمنتشرة في مختلف المحافظات و3 مراكز اتصال مجاني للتواصل مع المشترك على مدار الساعة، إضافة الى موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتواصل صفحة زين العراق على موقع الفيسبوك وحده مع ما يقارب 5 مليون متابع.

يذكر أن شركة زين العراق هي إحدى أكثر الشركات تقدماً من الناحية التكنولوجية في العراق. وهي تبحث باستمرار عن كيفية استقدام أحدث الحلول التكنولوجية وتقديمها لمشتركيها. كما تسعى الشركة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتغطية كامل المحافظات في العراق، من خلال مختلف مراكزها ونقاط البيع التابعة لها لتضمن تأمين الخدمة الأفضل والأسرع.