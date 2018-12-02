وزير الإعمار» يناقش المنهاج الحكومي لتوزيع الأراضي السكنية بين المستحقين

بغداد – الصباح الجديد:

ترأس وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكَين ريكاني اجتماع الجلسة الحادية عشرة لهيئة الرأي لمناقشة عدد من المواضيع المطروحة على جدول الاعمال، واهمها كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص المنهاج الحكومي لتوزيع الاراضي السكنية على المواطنين والمستحقين من الشرائح المشمولة .

وقدم الوزير رؤية شاملة تتضمن اعادة التصاميم الخاصة بالمدن على وفق اسس رصينة وموحدة بتوظيف جميع الامكانات الذاتية للوزارة مع ضرورة الحفاظ على المناطق الخضر وعدم تحويلها الى سكنية او استعمالات اخرى وهذه الرؤية سيتم طرحها في المجلس الوطني للاسكان في جلسته المقبلة .

كما وجه الوزير بأستكمال نقل الملاكات الهندسية والفنية والادارية العائدة لدائرة الطرق والجسور الى المحافظات المعنية والتي ستكون بدورها مسؤولة عن اعمال صيانة الطرق داخل الحدود الادارية للمحافظة عدا طريق المرور السريع والجسور التي تقع فوق الانهر، فيما ستكون مسؤولية دائرة الطرق والجسور انجاز التصاميم وتنفيذ الطرق والجسور فوق الانهروتسليمها الى المحافظة بعد الانجاز ، اما فيما يخص مشروع مجمع العامرية السكني وجه معاليه باعداد الوثائق المطلوبة لغرض انشاء المشروع على وفق قانون صندوق الاسكان ومشاركة شركات الاسكان .

وجرى في اثناء الاجتماع كذلك تدارس ومناقشة موضوع الاراضي التي سبق ان وزعت خلافا للضوابط في محافظة ديالى وتم على اثرها ايقاف التوزيع بعد رفع عدة شكاوى من المواطنين حيث وجه الوزير بمعالجة الموضوع وفرز المعاملات عن طريق المحافظة استنادا الى الامر التشريعي رقم 12 لسنة 2004

مؤكدا على اهمية عدم تأخير البريد واستثمارالصلاحيات الممنوحة لانجاز الاعمال الخاصة بالوزارة وخاصة ترويج المناقصات وتشكيل اللجان والاستفادة القصوى من الكوادر الفنية والحرفية والمهنية في دائرة الاعمار الهندسي من الذين يمتلكون مهارات عالية ونقلهم الى شركات الوزارة التنفيذية الممولة ذاتيا للاستفادة من خبراتهم في تنفيذ المشاريع ومعالجة الملاكات الفائضة في التشكيلات وتأهيلهم للاستفادة منهم في الوزارة او خارجها فيما تم الطلب من كل تشكيل عمل هيكلة جديدة له بعد دمج وتقليص الشعب والاقسام فيها والتأكيد على شغل المنصب حسب الوصف الوظيفي لجميع المنتسبين في الوزارة والتشكيلات.

على صعيد اخر باشرت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بتنفيذ اعمال حملات خدمية كبرى لرفع النفايات والأنقاض والمخلفات في مركز المدينة بمحافظة كركوك عن طريق مديرية بلدية كركوك التابعة لمديرية البلديات العامة أحدى تشكيلات الوزارة حيث تأتي هذه الحملات من خلال تشكيل غرفة عمليات متكاملة من الجهد الآلي و البشري لغرض تنظيف الشوارع والساحات العامة وتقديم افضل الخدمات الى اهالي المدينة .

وذكر المركز الاعلامي للوزارة أن الإعمال الخدمية شملت رفع الأنقاض والنفايات ونقلها إلى أماكن الطمر الصحي وتنظيف وكنس الشوارع الرئيسة إضافة إلى توزيع أكياس نفايات وحاويات بلاستيكية على المواطنين ،فضلاً عن تعديل وقص الشوارع وتعديل الساحات وردم المستنقعات وإزالة المطبات غير النظامية والتجاوزات على الأرصفة والشوارع والتي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على متطلبات العمل الخدمي وتشويه لمنظر المحافظة ، مشيراً الى ان هذه الاعمال تأتي بالامكانات والجهود الذاتية المتاحة وبمشاركة عدد من الآليات التخصصية لبلديات محافظة كركوك.