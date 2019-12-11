كاتانيتش يواكب مباريات الأولمبي في تايلند

بعد طي صفحة خليجي 24

بغداد ـ الصباح الجديد:

يأمل مدرب منتخبنا الوطني، المحترف السلوفيني، كاتانيتش، وبعد طي صفحة المشاركة في بطولة كأس الخليج 24 في قطر، ان يكون داعما لتشكيلة المنتخب الأولمبي في مشاركته المرتقبة في نهائيات آسيا تحت 23 عاما المقررة الشهر المقبل في تايلند، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، إلى جانب اختياره لعدد من اللاعبين الذين سيلحقهم بتشكيلة الأسود لمباريات العودة في تصفيات آسيا المزدوجة.

وسيلعب منتخبنا الأولمبي بقيادة مدربه عبد الغني شهد، أولى مبارياته في النهائيات أمام أستراليا يوم 8 كانون الثاني المقبل، وفي 11 منه يلعب امام البحرين، ثم يختتم رحلته في الدور الأول بمواجهة البلد المضيف تايلند يوم 14 من الشهر ذاته.

اذ يحرص المدرب كاتانيتش على حضور مباريات البطولة الآسيوية تحت 23 عاما، من أجل متابعة مستويات اللاعبين الفنية وامكان دعوة اكثر من اسم جديد لتشكيلة الأسود.. وكان منتخبنا انهى مشاركته الأخيرة في خليجي 24 من دور نصف النهائي عندما خسر امام البحرين بطل الدورة بفارق ركلات الجزاء بعد التعادل 2 ـ 2 في الوقتين الاصلي والإضافي.

وحقق مدرب منتخب العراق لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، رقماً فريداً ومميزاً مع منتخب العراق، وذلك بعد مضي سنة وشهرين على توليه تدريب «أسود الرافدين».

وقاد السلوفيني ستريشكو كاتانيتش العراق في 27 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة منها، فيما تعادل في تسع مباريات، وخسر خمس مرات منذ توليه المهمة. وتمكن مدرب منتخب العراق من تحقيق رقم استثنائي له، لم يسبق أن حققه مع «أسود الرافدين».

ولم يسبق للمدرب كاتانيتش أن حقق الفوز على منتخبات أعلى من تصنيف العراق في تصنيف «فيفا»، فجميع الانتصارات الـ (12) تحققت على منتخبات أقل من تصنيف العراق دولياً، ولكنه كسر هذه القاعدة بأقل من شهر بعد تحقيقه الفوز على منتخب إيران في التصفيات الآسيوية في الرابع عشر من الشهر الحالي، وكذلك عبر الفوز على قطر يوم بافتتاح خليجي 24.

وأتت انتصارات العراق الـ (13)، تحت قيادة كاتانيتش على منتخبات (الصين وفلسطين وفيتنام واليمن والأردن وسورية ولبنان وفلسطين واليمن وهونغ كونغ وكمبوديا وإيران، قبل أن يفوز على قطر بطل آسيا لنسخة 2019، وبعدها الإمارات).

يشار إلى ان منتخبنا الوطني سيلعب يوم 31 آذار المقبل امام منتخب هونغ كونغ في ملعب الأخير، ثم يضيف في الرابع من شهر حزيران نظيره الكمبودي، في حين يختتم رحلته بلقاء إيران في ملعب الأخير يوم التاسع من الشهر ذاته.

ويقف أسود الرافدين في صدارة الترتيب للمجموعة الثالثة المزدوجة برصيد 11 نقطة، ثم البحرين وله 9 نقاط، فإيران بست نقاط وكمبوديا رابعا وله 5 نقاط واخيرا هونغ كونغ بنقطة واحدة.