وزير الداخلية يشدد على عدم السماح بأي خرق للحظر ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار

بغداد- الصباح الجديد :

أجرى وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، جولة تفقدية في عدد من مناطق العاصمة بغداد للاطلاع على الإجراءات التي تتخذها القوات الأمنية لتطبيق حظر التجوال. في حين وجه وزير الزراعة صالح الحسني، شركات الدواجن أن يكون سعر بيض المائدة 4500 دينار.

وذكر بيان لمكتبه تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان الياسري “أثنى على الجهود التي يبذلها منتسبو وزارة الداخلية بشتى تشكيلاتهم” مؤكداً على “ضرورة التقيد بعدم السماح بأي خرق لحظر التجوال من أجل الحفاظ على السلامة العامة والحد من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين”.

كما أمر وزير الداخلية “بمتابعة أسعار المواد الغذائية بصورة مستمرة ومحاسبة التجار وأصحاب المحلات الذين يتلاعبون بالأسعار” مشدداً على “أهمية انسيابية حركة شاحنات البضائع الأساسية والخضروات والمواد الغذائية”.

في حين وجه وزير الزراعة صالح الحسني، شركات الدواجن أن يكون سعر بيض المائدة 4500 دينار.

وقال الحسني في تصريح له ” إن “الوزارة أوعزت إلى شركات الدواجن أن يكون سعر بيض المائدة 4500 دينار للطبقة الواحدة”، مشيراً إلى أنه “الشركات تعاونت واسهمت في رفد السوق بالمنتجات”.

وأضاف الحسيني أن “المحاصيل الاستراتيجية موجودة في جميع المحافظات بينها الطماطم بالإضافة الى محاصيل أخرى”، مبيناً أن “حملات واسعة باشرت بها الوزارة لتوزيع سلات غذائية للعائلات الفقيرة وعائلات الدخل المحدود”.

من جانب اخر أعلن وزير التجارة، محمد العاني، إطلاق الوجبة الثانية من مواد الزيت والسكر والرز واستمرار تجهيز الوجبة الثالثة من مادة الطحين والوجبة الثانية من مادة الرز.

وقال الوزير، في بيان عقب لقائه بخلية الازمة البرلمانية، نقله اعلام الوزارة إن “وزارته أطلقت وجبة جديدة من المواد الغذائية تتضمن الوجبة الثانية من السكر وزيت الطعام واستمرار عمليات تجهيز الوجبة الثالثة من مادة الطحين كذلك الوجبة الثانية من مادة الرز في اطار خطة الوزارة لتأمين المفردات الغذائية خلال ايام الحظر الصحي ومواجهة فيروس كورونا”.

وأضاف العاني ان “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية استكملت توقيع عقد جديد لتوريد مادتي السكر وزيت الطعام من المناشئ الوطنية استعدادا لتوزيع وجبات اخرى من المواد الغذائية لتأمين متطلبات البطاقة التموينية واستقرار اسعار السوق المحلية التي شهدت اقبالا كبيرا في ظل الحظر الصحي الذي اقرته خلية الازمة”.

ووجه الوزير ، جميع شركات الوزارة بـ”البدء فورا بعمليات التجهيز من خلال قطع كميات وحصص الوكلاء ومراقبة عمليات التجهيز من خلال اجهزة الرقابة” داعيا المواطنين الى “الابلاغ عن المخالفات او قيام الوكلاء بعدم التحهيز ضمن مناطقهم السكنية من خلال الاتصال بدوائر الرقابة التجارية او مكتب الوزير بشكل مباشر”.

وذكرت الوزارة، انها “مستمرة بعملية تجهيز المواد الغذائية في بغداد والمحافظات بما هو متوفر لها من الخزين الموجود رغم عدم إقرار موازنة 2020″، لافتة إلى انه “تم تجهيز كافة المطاحن بحصتها من مادة الحنطة لتجهيز المواطنين في حين ملاكاتها مستمرة بأعمالها اليومية دون انقطاع رغم الحظر الصحي الذي اوقف بعض اجراءاتها التعاقدية خاصة في مادتي السكر وزيت الطعام” .