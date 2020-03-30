خلية الازمة النيابية تكشف عن قرب وصول وجبة مواد طبية من الصين لمواجهة كورونا

الصحة: الوضع الحالي تحت السيطرة واعداد المصابين في العراق ما زال جيدا

بغداد – الصباح الجديد :

أكدت خلية الأزمة النيابية، قرب وصول وجبة جديدة مرسلة من الصين الى العراق تشمل مواد طبية لمكافحة فيروس كورونا، مبينة إن هناك مبالغ مالية كبيرة تبرعت بها المصارف لمواجهة الفيروس. في حين اكدت وزارة الصحة والبيئة ، ان الوضع الحالي لفيروس كورونا مازال تحت السيطرة واعداد المصابين مازال جيداً.

وقال عضو الخلية النائب مضر الازيرجاوي في تصريح لـه إن “اجتماعاً برلمانيا عقد مع المصارف الأهلية في الاسبوع الماضي وتم خلاله التبرع بمبالغ مالية وصلت الى اكثر من 44 مليون دولار للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا”.

واضاف ان “المبالغ المالية التي تبرعت بها المصارف اودعت لدى الحكومة من اجل تقسيمها وتبوبيبها لصرفها على ماتحتاجه من وسائل ومواد طبية لمكافحة كورونا”.

وبين ان “القوة الجوية اكدت لخلية الازمة النيابية انها سترسل للصين طائرة لنقل البضائع خاصة ان هناك كمية كبيرة تم التبرع بها من بكيين الى بغداد تشمل مواد طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد”.

في حين أكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، ان الوضع الحالي لفيروس كورونا مازال تحت السيطرة وإعداد المصابين مازال جيدا، لافتا الى ان وزارة الصحة العراقية سجلت أفضل استجابة وإجراءات لمجابهة كورونا وباعتراف العالم.

وقال البدر في تصريح متلفز ان “الفايروس الحالي هو من السلاله السابعة لفايروسات كورونا”.

واضاف ان “وزارة الصحة العراقية سجلت افضل استجابة واجراءات لمجابهة كورونا وباعتراف العالم”.

وبين ان “الوزارة نقلت اكثر من 60 عائلة عراقية لارض الوطن واجرت جميع الفحوصات لهم”.

واكد ان “الوضع الحالي تحت السيطرة واعداد المصابين في العراق ما زال جيدا”، لافتا الى ان “العراقيين استجابوا لاجراءات الحظر بصورة تدريجية”.

وذكر البدر: “نمر بأيام حاسمة والالتزام بالحجر المنزلي سينصرنا على الفايروس والمؤسسات الصحية ستسيطر على حالات الاصابة ان بقي المعدل بهذه الوتيرة، لكن ايضا لدينا مخاوف من تزايد اعداد الاصابات اذا لم يتم الالتزام باجراءات الحجر”.

واوضح ان “المؤسسات الصحية ليس لديها القدرة لاستيعاب اعداد الاصابات الكبيرة لذا ندعو للالتزام بالحجر”، مشيرا الى ان “وزارة الصحة لجأت لاستخدام فنادق خاصة لحجر المصابين او المشكوك بهم”.

من جانبها أعلنت امانة بغداد، عن انشاء معمل لإنتاج الكمامات الطبية وبدء الإنتاج خلال 24 ساعة.

وقالت الأمانة، في بيان تلقته ” الصباح الجديد ” إن “دائرة الوحدات الانتاجية احدى ملاكات الامانة وبالتنسيق مع مكتب امين بغداد باشرت بتجهيز ونصب المكائن وتوفير جميع المستلزمات للمباشرة بإنتاج الكمامات الطبية وخلال 24 ساعة فقط”.

وأضافت، انه “سيتم توزيع المنتج بالدرجة الأساس على كوادر أمانة بغداد وتاتي”، مشيرة الى أن “هذه الخطوة حرصاً من الامانة على سلامة كوادرها التي تعمل على مدار ساعة وبشتى المجالات الخدمية سواء كانت في النظافة او المجاري وغيرها من المجالات”.

في الوقت ذاته اشادت منظمة الصحة العالمية، بالشفافية التي يعتمدها العراق في اعلان الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدة أن ان شفافية العراق تفتقدها الكثير من الدول.

وقال ممثل المنظمة في العراق ادهم إسماعيل في حوار متلفز إن “ العراق يعتمد الشفافية في الإعلان عن الإصابات بفيروس كورونا عكس الكثير من الدول التي تتعمد إخفاء الإصابات والوفيات بالفيروس”.

وأضاف إسماعيل، أن “ العراق استطاع خلال الفترة الماضية من تأمين أجهزة تنفس كافية رغم ظروفه والأوضاع الاستثنائية”، لافتا إلى أن “التقرير الذي صدر من منظمة الصحة العالمية أشاد باجراءات العراق في التعامل مع كورونا والمصابين”.

وبشأن الحديث الذي يجري بشأن التوصل إلى علاج للفيروس أكد إسماعيل أنه “من المستحيل التوصل الى علاج للفيروس قبل حلول الشتاء المقبل”.