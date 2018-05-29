تباين أسعار النفط وسط ضغوط تتنامى وتوقع زيادة الإنتاج

الصباح الجديد ـ وكالات:

تباينت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية أمس الثلاثاء لكنها ظلت تحت ضغط جرّاء التوقعات بأن تضخ السعودية وروسيا مزيدا من الخام لتخفيف إثر نقص محتمل في الإمدادات.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 21 سنتا أو 0.28 بالمئة إلى 75.51 دولار للبرميل بعدما بلغ عند التسوية السابقة أدنى مستوياته منذ الثامن من أيار عند 75.30 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 دولار أو 1.64 بالمئة إلى 66.77 دولار للبرميل لتقبع قرب أدنى مستوياتها منذ 17 نيسان.

وقال بنك ايه.ان.زد في مذكرة ”بدأ المستثمرون يأخذون في حسبانهم احتمال قيام السعودية وروسيا بزيادة إنتاج النفط الخام.

غير أن الشكوك ما زالت قائمة، إذ أن أي اتفاق سيبرم خلال اجتماع أوبك في حزيران.

وفرضت المخاوف من أن تزيد السعودية وروسيا الإنتاج ضغوطا على أسعار النفط، بجانب ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة.

وناقشت السعودية وروسيا زيادة إنتاج النفط من داخل أوبك وخارجها بنحو مليون برميل يوميا لتعويض النقص المحتمل في إمدادات فنزويلا وإيران.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول في فيينا يوم 22 حزيران.