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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الموارد المائية : العراق يمتلك خزيناً مائياً يحميه من تأثيرات تشغيل سد إليسو

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد 

أكد مستشار وزير الموارد المائية، والناطق الرسمي باسم الوزارة عوني ذياب امس الأربعاء أنه لن يكون لتشغيل سد إليسو تأثيراً سلبياً على البلاد هذه السنة، وأن الوضع المائي فيها مستقر جداً.

وقال ذياب في تصريحات رسمية، إن “هذا العام كان رطباً، مكن العراق من ملء خزين جيد من المياه، والسدود امتلأت”.

ولفت الى ان” تشغيل إليسو يتطلب ملء السد بالمياه، التي ستضعف خط إمداد نهر دجلة القادم من تركيا ليصب في العراق، وربما يقطعه بشكل نهائي. “

وأشار ذياب إلى أن ” السدود في العراق وإقليم كردستان، تستطيع أن تفي بحاجة العراق للمياه لهذه السنة، وخاصة سد الموصل وبحيرة الثرثار ودوكان ودربندخان وحمرين وحديثة على الفرات، والحبانية.

وبهذا الصدد طمأن ذياب أن “خزين إليسو لهذا العام تجاوز 9 مليارات م3 من المياه ونتوقع امتلاء السد من نفسه، دون الحاجة إلى سد قطع أي جزء من المياه عن العراق”.

وأفاد ذياب بأن “تشغيل عنفة توليد الكهرباء من قبل تركيا، سيدفع المياه أكثر باتجاه العراق “.

وكان أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الاثنين الماضي، أن بلاده ستبدأ تشغيل أول عنفة في سد “إليسو” جنوب شرقي تركيا، في 19 من أيار الجاري.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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