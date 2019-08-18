الأمن والدفاع النيابية: تفعيل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻻﻟﺰاﻣﻲ “نقمة “على الحكومة

بغداد ـ الصباح الجديد:

حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية امس الأحد، من أن تفعيل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻻﻟﺰاﻣﻲ سيكون “نقمة” على الحكومة الحالية، مشيرة الى انه يتطلب تخصيصات مالية كبيرة ومعسكرات.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الوفرة العسكرية في وزارة الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والمفاصل الأمنية الأخرى تحتم على الحكومة عدم الذهاب نحو تفعيل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻻﻟﺰاﻣﻲ في الوقت الراهن”، لافتا إلى أن “تفعيل القانون بحاجة إلى تخصيصات مالية كبيرة ومعسكرات تدريبية لاستيعاب الاعداد”.



وأضاف عليوي، أن “تفعيل القانون في ظل توسع أزمة البطالة وعدم وجود الدرجات الوظيفية سيصبح نقمة على الحكومة الحالية”، مبينا أن “تفعيل القانون سيخلق استياء شعبي كبير لا يحمد عقباه”.

وكانت ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع النیابیة كشفت في وقت سابق، ﻋﻦ ﻣﺴﺎعیها ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ وإﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻻﻟﺰاﻣﻲ ﺧﻼل المرحلة المقبلة، مؤكدة على ﺿﺮورة اﺳﺘﺜﻤﺎر المجندين ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ أو اﻟﻄﻮارئ وﻋﺪم اﻗﺘﺼﺎر ﻋملهم ﻋﻠﻰ المهام اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ.